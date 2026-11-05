FOTO: Cortes de tránsito en Palermo por la llegada del papa León XIV: detalles y recomendaciones

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Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) – El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha informado sobre la actualización de los cortes de tránsito en Palermo, específicamente en las cercanías del Monumento de Los Españoles, donde se llevará a cabo el encuentro entre el papa León XIV y los fieles durante su visita a Argentina.

Los cortes de tránsito están relacionados con los operativos de armado y montaje de estructuras, además de las medidas de seguridad solicitadas por la Santa Sede. Se anticipa un despliegue significativo para garantizar la seguridad de los asistentes y la logística del evento.

Cortes totales

Avenida Del Libertador, entre Avenida Sarmiento y Olleros (sin obstruir el paso sobre Olleros).

Sarmiento, entre Santa Fe y F. Alcorta.

Gorostiaga, entre Del Libertador Av. y Migueletes.

Maure, entre Del Libertador y Migueletes.

Jorge Newbery, entre Del Libertador y Migueletes.

Benjamín Matienzo, entre Del Libertador y Migueletes.

San Benito de Palermo, entre Del Libertador y Migueletes.

Ortega y Gasset, entre Del Libertador y Migueletes.

Marcelino Freyre, entre Dorrego e Infanta Isabel.

Infanta Isabel entre Marcelino Freyre y Del Libertador.

Iraola, entre Pedro Montt y Holmberg.

Pedro Montt entre Infanta Isabel e Iraola.

Sinclair entre Infanta Isabel y Juncal.

Dorrego, entre Del Libertador y Figueroa Alcorta *Sentido Av. Santa Fe*.

John Fitzgerald Kennedy, entre Iraola y Cerviño.

Godoy Cruz, entre Del Libertador y Juncal.

Juan Francisco Seguí, entre Sinclair y Kennedy.

Juan Buschiazzo, entre Del Libertador y Seguí.

Fray Justo Santamaría de Oro entre Del Libertador y Juncal.

Demaría, entre Sinclair y Kennedy.

Cerviño, entre Dorrego y Kennedy.

Colombia, entre Cerviño y Seguí.

Paseo Ucrania, entre Del Libertador e Iraola.

Se recomienda a los ciudadanos planificar sus recorridos con antelación y estar atentos a las actualizaciones sobre el estado del tránsito en la zona. Las autoridades locales trabajan para minimizar las molestias y asegurar un evento seguro y ordenado para todos los participantes.