El impacto de la derrota de Trump en Argentina: "Se empieza a cortar la discrecionalidad"

Por Hernán Funes

Las elecciones legislativas de medio término celebradas el martes 3 de noviembre en Estados Unidos provocaron un fuerte giro en el escenario político del país. El Partido Demócrata logró recuperar el control de la Cámara de Representantes y del Senado, puso fin a la mayoría republicana en el Congreso y dejó al presidente Donald Trump frente a un nuevo escenario de poder dividido. La derrota representa un revés político para el mandatario, que deberá negociar con una oposición fortalecida durante los últimos dos años de su gestión.

A partir de ese resultado, Hakeem Jeffries, líder de los demócratas en la Cámara baja, se encamina a convertirse en el próximo Speaker of the House (presidente de la Cámara de Representantes), en reemplazo del republicano Mike Johnson. Los demócratas consiguieron una ventaja considerable en ese cuerpo legislativo y también alcanzaron el control del Senado, donde obtuvieron victorias en estados que habían sido favorables a los republicanos.

En ese contexto, Manuel Pérez de Eulate, consultor graduado en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Torcuato Di Tella, que se encuentra en Washington como observador junto a una comitiva argentina, analizó las consecuencias de la elección y advirtió que se trata de una reconfiguración política más profunda de lo previsto.

“Esta es una reconfiguración mucho más estructural de lo que se esperaba. La victoria demócrata es histórica”, sostuvo. Según explicó, la nueva mayoría le permitirá a Jeffries tener mayor margen para condicionar la agenda legislativa de Trump, sin depender de los sectores más extremos de su propio partido. También interpretó el resultado como una reivindicación de los sectores moderados del Partido Demócrata y una señal sobre el perfil de candidato que la fuerza debería presentar para competir por la Casa Blanca en 2028.

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Entre los nombres que comienzan a ganar protagonismo, Pérez de Eulate destacó al senador Jon Ossoff, de Georgia, quien consiguió su reelección con el 59% de los votos frente al republicano Mike Collins. El consultor lo ubicó entre los posibles aspirantes demócratas a la presidencia en 2028 por su capacidad para reunir apoyos tanto del ala progresista como de los sectores moderados.

El analista también planteó que habrá que observar quiénes quedan al frente de los comités legislativos vinculados con las relaciones exteriores y el presupuesto. Esos nombramientos, consideró, permitirán anticipar qué orientación tendrá el nuevo Congreso demócrata hacia América Latina y, particularmente, hacia la Argentina.

Respecto del vínculo bilateral, sostuvo que existe consenso entre republicanos y demócratas para mantener la asistencia financiera al país, aunque advirtió que el cambio de mayorías podría limitar la discrecionalidad que tuvo Trump para definir su política hacia América Latina. También vinculó el escenario internacional con las perspectivas energéticas argentinas: señaló que una eventual finalización de la guerra con Irán podría modificar el mercado petrolero y las condiciones que favorecieron indirectamente a Vaca Muerta durante el conflicto, a partir de la búsqueda de reservas estratégicas de energía.

Hernán Funes, enviado especial a EE.UU.