Cómo moverse en Córdoba durante la visita del Papa: cortes de calles, horarios y colectivos gratis

Córdoba tendrá más de 350 cortes de tránsito durante la visita del papa León XIV, con restricciones que comenzarán el lunes 9 de noviembre y se extenderán hasta la tarde del martes 10. El operativo, organizado por la Provincia y la Municipalidad, afectará los accesos a FAdeA, la avenida Colón, el centro y las vías que utilizará el pontífice para sus traslados. Municipalidad de Córdoba.

Los cierres se aplicarán en tres etapas: el lunes a las 12 en la zona de FAdeA; ese mismo día a las 20 en Colón y el casco céntrico; y el martes desde las 7 en todo el corredor papal. Las restricciones serán vehiculares y se permitirá la circulación a pie.

La reapertura de las calles comenzará de manera gradual cuando termine la visita, prevista para las 17 del martes. Esto significa que el tránsito no quedará habilitado en todos los sectores al mismo tiempo.

• Vecinos y comerciantes: habrá que retirar los autos antes del cierre

Una de las principales advertencias está dirigida a quienes viven o tienen comercios dentro de las zonas afectadas: desde que comience el corte correspondiente a su sector, no podrán estacionar en la calle ni entrar o salir de sus cocheras.

Por eso, quienes necesiten utilizar el vehículo durante el operativo deberán sacarlo antes y dejarlo fuera del perímetro restringido. La recomendación oficial es organizar los traslados con anticipación y consultar qué calles estarán cerradas en cada zona.

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• Lunes desde las 12: restricciones en FAdeA y sus accesos

La primera etapa comenzará al mediodía del lunes 9 en los alrededores de la Fábrica Argentina de Aviones, donde se celebrará la misa. Los controles alcanzarán:

- La autopista Córdoba–Carlos Paz, a la altura de la ruta provincial C-45.

- La avenida Circunvalación, entre Armada Argentina y el acceso a barrio Villa Unión.

Por esos puntos solo podrán pasar los vehículos que se dirijan a los estacionamientos oficiales y los micros que trasladen fieles a la celebración.

Al mismo tiempo, se establecerá un perímetro alrededor de FAdeA al que únicamente se podrá ingresar caminando. Comprenderá sectores de Villa Unión, Villa Adela y la zona oeste de La Donosa. La avenida Francisco de Arteaga tendrá corte vehicular total.

Los accesos peatonales por avenida Fuerza Aérea, San Antonio, La Donosa y las colectoras de Circunvalación quedarán disponibles para el público.

En avenida San Antonio, entre Circunvalación y Río Negro, la restricción vehicular se aplicará según la fluidez del tránsito, con el objetivo de liberar espacio para peatones y transporte público.

Las puertas de FAdeA abrirán a las 18 del lunes, seis horas después del inicio de los primeros cortes.

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• Lunes desde las 20: cierre de Colón y del casco céntrico

Desde las 20 del lunes quedará interrumpida la circulación por avenida Colón, entre Circunvalación y General Paz.

En esta etapa se permitirá cruzar Colón por las calles transversales, con una excepción: no estarán habilitados esos cruces en el tramo comprendido entre Marcelo T. de Alvear y General Paz.

También se cerrará al tránsito el interior del área delimitada por Pueyrredón, bulevar Chacabuco, Sarmiento y Marcelo T. de Alvear, además de la zona de Plaza España.

Colón, Vélez Sársfield y las demás calles céntricas incluidas en el recorrido papal quedarán valladas y deberán permanecer sin vehículos estacionados.

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• Martes desde las 7: corte total del corredor papal

A partir de las 7 del martes 10 se aplicará el cierre total del corredor que utilizará León XIV, sobre Av. La Voz del Interior, Circunvalación y Colón. En ese recorrido solo podrán circular vehículos oficiales y de emergencia.

Los peatones podrán desplazarse, aunque se prevé una importante concentración de fieles a la espera del paso del Papa. Las autoridades pidieron tenerlo en cuenta al calcular los tiempos de traslado.

El itinerario previsto explica qué sectores estarán afectados durante la jornada:

- Del aeropuerto a FAdeA: el Papa viajará en un auto cerrado por Av. La Voz del Interior y Circunvalación.

- De FAdeA al Arzobispado: después de la misa irá por Circunvalación y Colón hasta la esquina de Colón y Santa Fe. Allí subirá al papamóvil y continuará por Colón, General Paz, Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen.

- Del Arzobispado a la Catedral: circulará por Yrigoyen, Vélez Sársfield y 27 de Abril.

- Regreso al aeropuerto: por la tarde utilizará 27 de Abril, General Paz, Colón, Circunvalación y Av. La Voz del Interior.

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• Colectivos gratuitos y mapas para consultar antes de salir

Los colectivos urbanos serán gratuitos el lunes 9 y el martes 10. El primero será feriado nacional y el segundo, feriado en Córdoba.

El detalle de los cortes podrá consultarse por sector y mediante mapas en elpapaencordoba.com.ar. Durante los días del evento también estará disponible en Waze y Google Maps.

La Provincia y la Municipalidad recomendaron revisar la información antes de salir y seguir las actualizaciones del sitio oficial y de las redes de ambos gobiernos y del Arzobispado de Córdoba.

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