FOTO: Todo lo que necesitas saber sobre el código QR para ingresar a las zonas de seguridad del papa León XIV

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) -- El papa León XIV arribará a la Argentina el 8 de noviembre, y los residentes en las zonas de seguridad establecidas para su visita que no logren verificar su domicilio con el DNI deberán solicitar un código QR para poder acceder a estas áreas y presentarlo en los controles policiales.

Las áreas afectadas son dos: una en el barrio de Recoleta, alrededor de la Nunciatura Apostólica, y otra en Palermo, donde se localiza el Monumento a los Españoles.

En la zona de Recoleta, la restricción vehicular será total en el área delimitada por las avenidas del Libertador y Callao y las calles Quintana, Juncal y Cerrito.

Por lo tanto, únicamente se permitirá el acceso a frentistas, comerciantes, trabajadores y huéspedes de hoteles con reserva. Los puntos de acceso habilitados serán Callao y Quintana, y Libertad y Quintana.

En el barrio de Palermo, se establecerá un perímetro amplio con cortes de tránsito graduales para facilitar las actividades masivas programadas.

Las restricciones y el operativo de seguridad en ambos barrios comenzarán el próximo sábado 7 de noviembre y se extenderán hasta el miércoles 11 de noviembre.

CÓMO CONSEGUIR EL CÓDIGO QR

Los residentes que no puedan presentar su DNI para comprobar que viven en las zonas de seguridad deberán obtener un código QR que proporciona el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Para ello, deberán completar un formulario en línea con sus datos personales: nombre y apellido, número de documento y correo electrónico. Una vez finalizado el proceso, recibirán el QR en el correo electrónico indicado.