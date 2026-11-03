El Andorra FC expresa su dolor tras la trágica muerte de Jesús de Miguel en el campo

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) – El Andorra FC ha hecho público un comunicado donde expresa su gran conmoción por la muerte del exjugador del Tenerife, Jesús de Miguel Alameda, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio tras un choque fatal con el arquero del Andorra, Jesús Owono.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el club "Tricolor" manifiesta tener el "corazón roto" y estar "devastado", además de acompañar a la familia y seres queridos del futbolista en este momento de profundo dolor.

El trágico suceso ocurrió durante la mañana en España, cuando Jesús de Miguel no pudo recuperarse del violento rodillazo que recibió en el pecho y la cara por parte de Jesús Owono, lo que lo llevó a desplomarse en el campo el lunes pasado.

Desde la dirigencia del Andorra, club en el que el exfutbolista Gerard Piqué es propietario mayoritario, se apresuraron a expresar sus condolencias tras el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, que ocurrió el día de hoy.

El delantero perdió la vida tras recibir un brutal rodillazo de Jesús Owono, quien impactó con fuerza mientras intentaba cortar un contraataque, provocando un paro cardiorrespiratorio en pleno campo de juego. A pesar de ser reanimado con maniobras de RCP, falleció horas después en el hospital.

"Profundamente conmocionados" comienza el mensaje del conjunto catalán, que ha enviado sus condolencias a la familia del jugador español y a todos sus seres queridos, reconociendo que "ninguna palabra puede aliviar un dolor así", pero reafirmando que los acompaña en el sentimiento de una "profunda tristeza".

Además de mantener contacto constante con representantes del Tenerife para ofrecer su apoyo, el Andorra ha puesto a disposición tratamiento psicológico para cualquier jugador que lo necesite y ha solicitado la postergación de su próximo partido contra el Mallorca, para hacer "prevalecer el respeto y el acompañamiento a todas las personas afectadas".

En relación a Jesús Owono, quien está siendo investigado por homicidio imprudente leve por la Justicia española, el club no ha dado detalles sobre el camino a seguir. Sin embargo, han indicado que todos sus jugadores están visiblemente afectados y han reiterado sus condolencias a los damnificados.

Jesús de Miguel contaba con 30 años al momento de su fallecimiento, estaba casado y era padre de una hija de apenas un año.

Agencia NA