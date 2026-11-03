En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Fernanda Rojas

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

El Andorra FC expresa su dolor tras la trágica muerte de Jesús de Miguel en el campo

El Andorra FC ha manifestado su tristeza por el fallecimiento del exjugador del Tenerife, Jesús de Miguel, tras un accidente durante un partido, enviando condolencias a su familia.

03/11/2026 | 16:49Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Jesús de Miguel Alameda (derecha) falleció en las últimas horas.

FOTO: Jesús de Miguel Alameda (derecha) falleció en las últimas horas.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) – El Andorra FC ha hecho público un comunicado donde expresa su gran conmoción por la muerte del exjugador del Tenerife, Jesús de Miguel Alameda, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio tras un choque fatal con el arquero del Andorra, Jesús Owono.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el club "Tricolor" manifiesta tener el "corazón roto" y estar "devastado", además de acompañar a la familia y seres queridos del futbolista en este momento de profundo dolor.

El trágico suceso ocurrió durante la mañana en España, cuando Jesús de Miguel no pudo recuperarse del violento rodillazo que recibió en el pecho y la cara por parte de Jesús Owono, lo que lo llevó a desplomarse en el campo el lunes pasado.

Desde la dirigencia del Andorra, club en el que el exfutbolista Gerard Piqué es propietario mayoritario, se apresuraron a expresar sus condolencias tras el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, que ocurrió el día de hoy.

El delantero perdió la vida tras recibir un brutal rodillazo de Jesús Owono, quien impactó con fuerza mientras intentaba cortar un contraataque, provocando un paro cardiorrespiratorio en pleno campo de juego. A pesar de ser reanimado con maniobras de RCP, falleció horas después en el hospital.

"Profundamente conmocionados" comienza el mensaje del conjunto catalán, que ha enviado sus condolencias a la familia del jugador español y a todos sus seres queridos, reconociendo que "ninguna palabra puede aliviar un dolor así", pero reafirmando que los acompaña en el sentimiento de una "profunda tristeza".

Además de mantener contacto constante con representantes del Tenerife para ofrecer su apoyo, el Andorra ha puesto a disposición tratamiento psicológico para cualquier jugador que lo necesite y ha solicitado la postergación de su próximo partido contra el Mallorca, para hacer "prevalecer el respeto y el acompañamiento a todas las personas afectadas".

En relación a Jesús Owono, quien está siendo investigado por homicidio imprudente leve por la Justicia española, el club no ha dado detalles sobre el camino a seguir. Sin embargo, han indicado que todos sus jugadores están visiblemente afectados y han reiterado sus condolencias a los damnificados.

Jesús de Miguel contaba con 30 años al momento de su fallecimiento, estaba casado y era padre de una hija de apenas un año.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué sucedió con Jesús de Miguel?
Falleció tras un choque con el arquero Jesús Owono durante un partido, sufriendo un paro cardiorrespiratorio.

¿Quién es Jesús de Miguel?
Era un futbolista español que jugó en el Tenerife y el Andorra FC.

¿Cuándo ocurrió el accidente?
El accidente tuvo lugar el lunes pasado, y su fallecimiento se reportó el martes por la mañana.

¿Qué ha dicho el Andorra FC?
El club expresó su profunda tristeza y ha ofrecido apoyo psicológico a sus jugadores.

¿Qué pasará con Jesús Owono?
Está siendo investigado por homicidio imprudente leve, aunque no se ha especificado el camino a seguir.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf