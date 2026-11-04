La edición genética podría reemplazar tratamientos de por vida, pero con riesgos a considerar

La posibilidad de recibir un tratamiento único que controle el colesterol durante décadas, eliminando la necesidad de medicación diaria, se acerca a la realidad gracias a los avances en la edición genética. No obstante, los científicos advierten que esta misma tecnología puede acarrear serias preguntas sobre la seguridad, los cambios genéticos permanentes y las consecuencias no deseadas.

La terapia génica ya se utiliza para tratar enfermedades graves, introduciendo copias funcionales de genes o modificando directamente el ADN. A diferencia de los medicamentos convencionales que requieren administración continua, algunos tratamientos genéticos están diseñados para funcionar con una sola dosis.

Más de 6,000 trastornos genéticos raros han sido identificados, aunque solo una pequeña parte tiene tratamientos efectivos disponibles. Ya se han logrado importantes éxitos en condiciones como la atrofia muscular espinal y la anemia de células falciformes. Actualmente, los investigadores están explorando si enfoques similares podrían ayudar a prevenir o gestionar problemas de salud más comunes, como la hipertensión, la diabetes y la obesidad.

Esto plantea una pregunta fundamental: ¿deberían los científicos cambiar permanentemente la actividad genética de una persona solo porque pueden hacerlo? En una perspectiva publicada en JAMA Internal Medicine, los cardiólogos del Centro Cardiovascular Frankel de la Universidad de Michigan, Eric D. Smith, M.D., y Venkatesh L. Murthy, M.D., Ph.D., discuten cómo médicos e investigadores deben sopesar los beneficios potenciales de las terapias genómicas frente a sus riesgos.

Los investigadores explicaron por qué estos tratamientos son tan prometedores, qué los diferencia de los medicamentos convencionales y qué debe suceder antes de que puedan ofrecerse de manera segura a millones de personas.

Por qué la terapia génica es diferente de la medicación diaria

Una de las características más atractivas de la terapia génica es la posibilidad de lograr resultados duraderos sin tratamientos repetidos. Los medicamentos tradicionales generalmente son efectivos solo mientras los pacientes los consumen. Las terapias genómicas actúan sobre el material genético mismo, lo que puede proporcionar una versión saludable de un gen o suprimir uno responsable de efectos nocivos.

Esto permite desarrollar tratamientos destinados a funcionar tras una sola dosis, conocidos como tratamientos de "una vez y listo". Sin embargo, recibir un tratamiento una sola vez no garantiza que sus efectos duren toda la vida.

Smith explicó que muchas terapias génicas utilizan virus modificados para transportar instrucciones genéticas a las células. El sistema inmunológico puede reconocer estos vehículos de entrega y desarrollar una respuesta contra ellos, lo que dificulta o imposibilita la administración de la misma terapia nuevamente, incluso si sus beneficios comienzan a desvanecerse.

Otro aspecto importante es que las terapias génicas actuales generalmente se dirigen a células somáticas, que son las células del cuerpo que no están involucradas en la reproducción. A diferencia de la edición de la línea germinal, estas terapias no buscan crear cambios genéticos que puedan heredarse a futuras generaciones.

Por qué la edición genética de enfermedades comunes plantea nuevos riesgos

Para las personas con condiciones genéticas raras y devastadoras, los beneficios de la terapia génica pueden superar claramente los peligros potenciales. Algunos pacientes tienen pocas opciones de tratamiento efectivas, lo que hace que incluso una intervención experimental valga la pena considerar. Sin embargo, la situación se complica considerablemente cuando la misma tecnología se utiliza para enfermedades comunes.

Enfermedades como la hipertensión y la diabetes ya tienen tratamientos establecidos. Muchos de estos medicamentos pueden ajustarse según cambie la condición del paciente o interrumpirse si surgen efectos secundarios molestos. Una intervención genética permanente puede no ofrecer esa flexibilidad.

Murthy también destacó una preocupación importante relacionada con el número de personas que podrían recibir estos tratamientos. Un efecto secundario grave que ocurra solo raramente podría afectar a un número significativo de pacientes si se administra una terapia a millones. Por eso, los tratamientos destinados a un uso generalizado deben cumplir con estándares de seguridad especialmente exigentes.

Cinco preguntas que los científicos dicen que deben responderse

Para ayudar a determinar cuándo es apropiada la terapia genómica, Smith y Murthy propusieron evaluar cinco factores esenciales:

Severidad de la enfermedad: ¿Qué tan grave es la condición a tratar y cuánto podrían beneficiarse los pacientes? Tratamientos existentes: ¿Ya existen terapias efectivas que se pueden ajustar o interrumpir si es necesario? Durabilidad del tratamiento: ¿Es el tejido objetivo adecuado para una intervención destinada a producir resultados duraderos tras una sola dosis? Riesgos de entrega: ¿Son razonables los peligros potenciales asociados con la entrega del tratamiento genético, dados la gravedad de la enfermedad? Monitoreo a largo plazo: ¿Pueden los investigadores rastrear de manera confiable la seguridad y efectividad a lo largo de muchos años, especialmente cuando un gran número de personas recibe el tratamiento?

La última pregunta puede ser especialmente desafiante. Los ensayos clínicos generalmente involucran grupos relativamente pequeños de pacientes que se monitorean durante períodos limitados. Aunque estos estudios pueden identificar muchos problemas de seguridad importantes, pueden pasar por alto complicaciones extremadamente raras o problemas que tardan años en desarrollarse.

Algunos efectos adversos pueden volverse evidentes solo después de que un tratamiento ha llegado a una población mucho más grande.

El problema de rastrear riesgos que podrían surgir años después

Smith argumentó que el monitoreo a largo plazo no puede ser tratado como un pensamiento posterior. Debe ser una parte esencial de cómo se introducen las terapias génicas en la práctica médica. Los registros de pacientes, que recopilan información sobre las personas que reciben tratamientos particulares, han demostrado ser valiosos para el seguimiento extendido.

Sin embargo, las terapias que eventualmente podrían alcanzar a millones de pacientes requerirán sistemas de monitoreo capaces de operar a una escala mucho mayor. Estos sistemas deben ser independientes y estandarizados para que los investigadores puedan evaluar de manera consistente si los tratamientos siguen siendo efectivos y si surgen problemas de salud inesperados con el tiempo.

Sin datos confiables a largo plazo, los médicos pueden tener dificultades para determinar las consecuencias completas de las intervenciones genéticas que no pueden revertirse fácilmente.

¿Podrían algunos cambios genéticos ser demasiado arriesgados para hacerlos permanentes?

Otra preocupación es si ciertas enfermedades o procesos biológicos son adecuados para un tratamiento permanente. Murthy enfatizó que desarrollar la capacidad de alterar un objetivo genético no significa automáticamente que hacerlo sea la mejor decisión médica.

Algunas condiciones requieren ajustes cuidadosos en las dosis de medicamentos a lo largo del tiempo. En otros casos, la diferencia entre un tratamiento efectivo y uno dañino puede ser extremadamente pequeña. Cambiar un proceso biológico demasiado o demasiado poco podría crear complicaciones serias.

Los medicamentos convencionales ofrecen una ventaja importante en estas situaciones porque los médicos pueden modificar o detener el tratamiento según sea necesario. Las terapias génicas permanentes generalmente carecen de esa opción.

Los científicos pueden eventualmente superar esta limitación desarrollando tratamientos genéticos con "interruptores" biológicos integrados u otros métodos para revertir sus efectos. Hasta que esos enfoques se demuestren efectivos de manera confiable, la capacidad de deshacer o ajustar un tratamiento sigue siendo una ventaja de seguridad importante de la medicina tradicional.

El desafío millonario que enfrenta la terapia génica

La seguridad no es el único obstáculo para llevar la edición genética a la atención médica convencional. El costo también podría determinar si estos tratamientos se vuelven ampliamente disponibles. Algunas terapias génicas existentes tienen precios superiores a $1 millón por paciente, y varias cuestan considerablemente más.

Estos precios pueden considerarse justificables para ciertas condiciones raras y potencialmente mortales, especialmente cuando las opciones de tratamiento son extremadamente limitadas. Pero aplicar precios similares a enfermedades que afectan a millones de personas generaría una enorme presión financiera sobre los sistemas de salud.

Smith y Murthy argumentaron que la asequibilidad y el acceso deben formar parte de la discusión desde el principio. Incluso una terapia génica altamente efectiva podría crear nuevas desigualdades en salud si solo un pequeño porcentaje de pacientes pudiera acceder a ella. Investigadores y responsables de políticas deben considerar no solo si estos tratamientos funcionan, sino también si pueden ser entregados sin agravar las disparidades existentes.

¿Podría un tratamiento de edición genética prevenir enfermedades cardíacas durante décadas?

A pesar de estos desafíos, la posibilidad de utilizar la edición genética para prevenir enfermedades comunes se vuelve cada vez más realista. Los investigadores ya están realizando estudios preliminares para investigar si un único tratamiento genético puede producir reducciones duraderas en el LDL, conocido como colesterol "malo".

El colesterol LDL contribuye a la acumulación de depósitos grasos dentro de las arterias, lo que puede aumentar el riesgo de ataques cardíacos y otros problemas cardiovasculares. Reducir el LDL durante períodos prolongados es una estrategia importante para disminuir el riesgo cardiovascular.

Si la edición genética puede producir reducciones sostenidas de manera segura, podría ofrecer un nuevo enfoque para proteger la salud cardiovascular sin requerir que los pacientes tomen medicamentos indefinidamente. Sin embargo, los resultados prometedores no serán suficientes para justificar su uso generalizado.

Antes de que estas terapias se conviertan en opciones rutinarias para condiciones comunes, los investigadores necesitarán evidencia convincente de que sus beneficios son duraderos, que sus riesgos se mantienen aceptablemente bajos durante muchos años y que sus costos son manejables. También serán esenciales salvaguardias confiables.

Para Smith y Murthy, el objetivo no es frenar la medicina genética, sino asegurarse de que una tecnología con el potencial de transformar la atención médica se introduzca de manera cuidadosa y responsable. A medida que la terapia génica avanza más allá de trastornos raros hacia condiciones que afectan a millones de personas, el desafío central será garantizar que la promesa de protección duradera no comprometa la seguridad a largo plazo de los pacientes.