Prat Gay: el riesgo país cerca de 800 puntos se debe a que “no se ve sustentabilidad” en el programa
El ex presidente del Banco Central habló con Cadena 3 en el marco de la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA).
03/11/2026 | 17:03Redacción Cadena 3
FOTO: El ex presidente del Banco Central Alfonso Prat-Gay.
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Conferencia Anual de la UIA 2025
El ex presidente del Banco Central Alfonso Prat-Gay atribuyó el nivel actual del riesgo país, cercano a los 800 puntos básicos, a la falta de sustentabilidad que se percibe en el programa económico.
“Es atribuible a que no se ve sustentabilidad en el programa, por la razón que sea”, afirmó Prat-Gay en el marco de la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA).
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En la UIA, vinculó la falta de credibilidad del país con las violaciones a la propiedad privada y rechazó estimular la demanda. Prat-Gay cuestionó la sustentabilidad del programa económico y advirtió sobre la deuda.
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El economista consideró que la responsabilidad recae en ambos extremos del espectro político. “Le cabe a los dos extremos: al oficialismo que está a cargo, pero también a la oposición del otro extremo que dice, si ganamos hacemos todo lo contrario”, señaló en diálogo con Cadena 3.
Según Prat-Gay, si el programa necesitó “el rescate de Bessent”, es porque no se lo ve sustentable, y por eso el nivel del riesgo país es “lo natural”.
Además, cuestionó que el Gobierno no haya aprovechado una ventana de oportunidad. “Creo que el gobierno desaprovechó la oportunidad de salir al mercado con tasas mucho más bajas. Si hubieran hecho eso, posiblemente hoy el riesgo país estaría mucho más bajo”, concluyó.
Informe de Agustín González, Mauricio Conti y Ariel Rodríguez.
Lectura rápida
¿Quién atribuyó el nivel del riesgo país a la falta de sustentabilidad?
El ex presidente del Banco Central Alfonso Prat-Gay.
¿A qué se refiere con el riesgo país cercano a 800 puntos básicos?
Se refiere a que es consecuencia de la falta de sustentabilidad en el programa económico.
¿En qué evento hizo estas declaraciones Prat-Gay?
En la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA).
¿Qué critica Prat-Gay sobre la actuación del Gobierno?
Critica que el Gobierno no aprovechó una ventana de oportunidad para salir al mercado con tasas más bajas.
¿Qué rescate menciona Prat-Gay y por qué es relevante?
Menciona el rescate de Bessent como indicativo de la falta de sustentabilidad del programa.