Abren inscripciones para las Colonias Deportivas de Verano 2027, con más de 20.000 lugares disponibles

FOTO: La iniciativa de la Secretaría de Deportes está destinada a chicos de entre 4 y 12 años.

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- La Ciudad de Buenos Aires ha iniciado la inscripción online para las Colonias Deportivas de Verano 2027, un programa que se llevará a cabo del 4 al 29 de enero en diversos polideportivos y parques de la capital. La propuesta está dirigida a niños de entre 4 y 12 años que residan en la Ciudad y tiene capacidad para albergar a más de 20.000 participantes. Además, se ofrecerán desayuno, almuerzo y merienda a los asistentes.

Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes en dos turnos: el horario de la colonia convencional será de 9 a 16, mientras que la colonia destinada a personas con discapacidad funcionará de 10 a 17.

La inscripción se realiza exclusivamente de forma online a través del sitio oficial de la Ciudad. "En la Ciudad creemos que el deporte y la recreación son derechos que tenemos que garantizar. Las Colonias de Verano son una oportunidad para que, de manera gratuita, miles de chicos y chicas disfruten, hagan amigos y vivan unas vacaciones inolvidables", destacó el secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián "Chino" Turnes.

Las 14 sedes donde se llevarán a cabo las actividades son: Parque Manuel Belgrano, Parque Sarmiento, Colegiales, Costa Rica, Chacabuco, Avellaneda, Pomar, Santojanni, Dorrego, Martín Fierro, Patricios, Pereyra, Club de Amigos y Parque Roca.

En el marco de la inclusión, el programa también contempla espacios para personas con discapacidad a partir de los 6 años, sin límite de edad. Este año, se continuarán ofreciendo los dos espacios inclusivos implementados el año pasado en el Parque Sarmiento: Espacio Azul, destinado a niños con trastorno del espectro autista (TEA), y Espacio Crecer, para niños con discapacidad intelectual. Estos espacios inclusivos estarán disponibles en cinco sedes: Parque Sarmiento, Parque Manuel Belgrano, Parque Avellaneda, Polideportivo Patricios y Polideportivo Chacabuco.