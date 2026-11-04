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Abren inscripciones para las Colonias Deportivas de Verano 2027, con más de 20.000 lugares disponibles

Las Colonias Deportivas de Verano 2027 se realizarán del 4 al 29 de enero en 14 sedes de la Ciudad, para chicos de 4 a 12 años, con desayuno, almuerzo y merienda incluidos.

04/11/2026 | 12:57Redacción Cadena 3

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La iniciativa de la Secretaría de Deportes está destinada a chicos de entre 4 y 12 años.

FOTO: La iniciativa de la Secretaría de Deportes está destinada a chicos de entre 4 y 12 años.

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Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- La Ciudad de Buenos Aires ha iniciado la inscripción online para las Colonias Deportivas de Verano 2027, un programa que se llevará a cabo del 4 al 29 de enero en diversos polideportivos y parques de la capital. La propuesta está dirigida a niños de entre 4 y 12 años que residan en la Ciudad y tiene capacidad para albergar a más de 20.000 participantes. Además, se ofrecerán desayuno, almuerzo y merienda a los asistentes.

Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes en dos turnos: el horario de la colonia convencional será de 9 a 16, mientras que la colonia destinada a personas con discapacidad funcionará de 10 a 17.

La inscripción se realiza exclusivamente de forma online a través del sitio oficial de la Ciudad. "En la Ciudad creemos que el deporte y la recreación son derechos que tenemos que garantizar. Las Colonias de Verano son una oportunidad para que, de manera gratuita, miles de chicos y chicas disfruten, hagan amigos y vivan unas vacaciones inolvidables", destacó el secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián "Chino" Turnes.

Las 14 sedes donde se llevarán a cabo las actividades son: Parque Manuel Belgrano, Parque Sarmiento, Colegiales, Costa Rica, Chacabuco, Avellaneda, Pomar, Santojanni, Dorrego, Martín Fierro, Patricios, Pereyra, Club de Amigos y Parque Roca.

En el marco de la inclusión, el programa también contempla espacios para personas con discapacidad a partir de los 6 años, sin límite de edad. Este año, se continuarán ofreciendo los dos espacios inclusivos implementados el año pasado en el Parque Sarmiento: Espacio Azul, destinado a niños con trastorno del espectro autista (TEA), y Espacio Crecer, para niños con discapacidad intelectual. Estos espacios inclusivos estarán disponibles en cinco sedes: Parque Sarmiento, Parque Manuel Belgrano, Parque Avellaneda, Polideportivo Patricios y Polideportivo Chacabuco.

Lectura rápida

¿Qué son las Colonias Deportivas de Verano 2027?
Un programa para niños de 4 a 12 años en Buenos Aires que ofrece actividades recreativas y deportivas.

¿Cuándo se realizarán?
Del 4 al 29 de enero de 2027, de lunes a viernes.

¿Dónde se llevarán a cabo?
En 14 sedes, incluyendo parques y polideportivos de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué incluye la inscripción?
Desayuno, almuerzo y merienda, además de actividades deportivas y recreativas.

¿Hay opciones para personas con discapacidad?
Sí, se ofrecen espacios inclusivos en varias sedes, destinados a niños con discapacidad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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