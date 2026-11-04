Carmen Barbieri testificó sobre la salud de Sandra Domínguez en juicio contra Aníbal Lotocki

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) - La actriz Carmen Barbieri compareció ante el tribunal en el juicio contra el ex cirujano Aníbal Lotocki, quien está acusado de provocar lesiones graves a varios pacientes. Durante su declaración, Barbieri compartió detalles sobre la complicada salud de su amiga Sandra Domínguez, quien es la denunciante en este caso: "Sandra está muy mal de salud".

Al comenzar su testimonio, Carmen enfatizó: "Mi vínculo con Sandra no me condiciona, porque vengo a que se haga justicia. No voy a agregar nada que pueda perjudicar al doctor ni a Sandra. Solo voy a contar lo que viví. Estaba al lado de Sandra cuando casi se muere en mi casa".

En su relato, la actriz describió el alarmante estado físico de Domínguez: "La tocás y por momentos tiene una fiebre terrible. Los de los glúteos no sé cómo se podría arreglar". Tras la audiencia, Barbieri se dirigió a los medios y expresó: "Dije: 'La verdad que si estás acá, Sandra, perdoname lo que voy a decir, pero Sandra desde que Lotocki la empezó a operar tiene muy mala salud'".

Al salir del tribunal, Carmen reveló que tuvo que enviar a una trabajadora de su hogar a buscar a Sandra en taxi, dado que la clínica estaba cerca y ella no podía estar de pie. "Casi se muere en mi casa. Esa noche fue una noche infernal", recordó.

La actriz relató que le dio un papelito a la trabajadora, indicándole que debía conseguir una inyección para Sandra de parte de Lotocki. "Fue a comprarla, la volvieron a la clínica, se la dieron, y después Sandra vino para mi casa. La trajeron en media cuadra en taxi. Muy mal", añadió. El tratamiento fue efectivo: "Parece ser que habrá sido un antibiótico fuerte, matacaballo, que le sacó la infección y empezó a parar de a poco la sangre", comentó.

En relación al caso de Silvina Luna, Carmen Barbieri recordó: "Era una mujer bella como pocas veces vi. Bella, naturalmente bella. Trabajó en mi revista sin que Lotocki la hubiera tocado. Estaba sana, llena de vida. Murió antes de fallecer. La fue matando de a poco lo que tenía en el cuerpo. Tuvo como diez años luchando contra una enfermedad, fue de a poco, hasta que se fue".