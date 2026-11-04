La Escuela de Niños Cantores, Instituto Domingo Zipoli, celebra sus 65 años con funciones especiales

Para festejar los 65 años de su fundación, el Instituto Domingo Zipoli presentará Misa de los niños (Mass of the Children), del compositor inglés John Rutter. Serán 280 niños, niñas y adolescentes en escena: los coros de niños y juveniles de la institución cantarán junto a un ensamble instrumental y a los solistas Carla Sargiotto (soprano) y Franco Padilla (tenor).

Tanto los solistas, destacados cantantes de nuestra ciudad, como muchos de los músicos del ensamble son egresados de la escuela. La dirección general está a cargo de Hadrian Ávila Arzuza y el diseño y la puesta en escena, de Cristina Gómez Comini.

La obra, estrenada en 2003 en el Carnegie Hall de Nueva York, le da a las voces de los niños y niñas un papel protagónico. Para la directora de la escuela, Karina Rubio, el texto "entrelaza lo tradicional de la misa en latín con poemas en inglés" y recorre "un día completo, desde el despertar y la luz de la mañana hasta el descanso de la noche".

"Elegimos esta obra para celebrar los 65 años porque les da lugar a las voces infantiles y a las voces de un coro mixto", explicó Rubio, y destacó el valor de celebrar una escuela pública "fruto de un trabajo sostenido de muchísimos docentes, directores y egresados".

Datos de las funciones

? Cuándo: jueves 5 de noviembre, a las 17 y a las 20.

? Dónde: Sala Mayor del Teatro del Libertador General San Martín, Vélez Sarsfield 365, Córdoba.

? Duración: 60 minutos. Apto para todo público.

? Entradas: platea $15.000, cazuela y tertulia $10.000, paraíso $5.000. Menores desde los 4 años cumplidos. En Autoentrada y en la boletería del teatro.