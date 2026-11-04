Axel vuelve a Córdoba con su show “Así Vivir Tour” cargado de clásicos y emociones en Quality

Axel regresa a Córdoba el próximo 7 de noviembre para presentar su gira Así Vivir Tour en Quality Espacio. El artista anticipó que será un espectáculo intenso y emotivo, con un recorrido por sus canciones más conocidas, nuevas propuestas musicales y momentos pensados para conectar con el público.

En una visita a los estudios de Cadena 3, el cantante compartió detalles de la presentación y describió cómo será el concierto. “Es un concierto que está muy bien ensayado, es poderoso pero también sensible. Dura entre dos horas y dos horas y media y repaso todas las canciones conocidas”, explicó.

El repertorio combinará algunos de los clásicos que marcaron su trayectoria con material nuevo, en una propuesta que busca recorrer distintas etapas de su carrera y las emociones que atraviesan sus composiciones.

Axel también manifestó su alegría por la renovación de los estudios y recordó con cariño sus visitas anteriores. Además, se comprometió a regalar un piano para que otros artistas puedan utilizarlo. “Siempre fue un placer poder venir a tocar el piano”, expresó.

Uno de los aspectos que más destacó fue el vínculo emocional que construye con sus seguidores durante cada presentación. Para el músico, provocar emociones a través de sus canciones es una de las mayores satisfacciones de su carrera.

“Emocionar a la gente es algo que no tiene precio. Cuando levantás la mirada y ves a alguien emocionado, eso es lo más lindo que te puede pasar”, afirmó.

En ese sentido, explicó que sus canciones suelen estar atravesadas por historias y experiencias personales que encuentran un eco en quienes las escuchan. “Cada canción tiene una historia detrás”, señaló, y agregó que muchas veces el público se identifica con las letras porque representan situaciones de su propia vida.

Por otra parte, el artista adelantó que trabaja en el lanzamiento de un nuevo sencillo junto a un músico colombiano. Aunque no brindó mayores detalles sobre la colaboración, manifestó su entusiasmo por el proyecto: “Estoy muy ilusionado por eso”.

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Con su regreso a Córdoba, Axel se prepara para reencontrarse con sus seguidores en una noche que combinará canciones emblemáticas, novedades y un recorrido por las emociones que caracterizan su música. La cita será el sábado 7 de noviembre en Quality Espacio, donde presentará su Así Vivir Tour.

Entrevista de "Viva la Radio"