Encontraron en buen estado a la adolescente que era buscada en Córdoba

La adolescente de 16 años que era intensamente buscada en la ciudad de Córdoba fue encontrada en buen estado de salud, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

La confirmación llegó a través de un aviso difundido por la Fiscalía, que comunicó que la menor había sido localizada y agradeció la colaboración de la comunidad.

La joven tiene domicilio en barrio Guiñazú y su desaparición había motivado la activación de los protocolos de búsqueda por parte de las autoridades judiciales.

Con el hallazgo, quedó finalizado el pedido de colaboración para dar con su paradero.