Encontraron en buen estado a la adolescente que era buscada en Córdoba
La joven de 16 años, domiciliada en barrio Guiñazú, fue localizada, según confirmó el Ministerio Público Fiscal. La Fiscalía agradeció la colaboración de quienes aportaron información durante el operativo de búsqueda.
04/11/2026 | 17:04Redacción Cadena 3
FOTO: Policía de Córdoba. (Foto: X/Ilustrativa)
La adolescente de 16 años que era intensamente buscada en la ciudad de Córdoba fue encontrada en buen estado de salud, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
La confirmación llegó a través de un aviso difundido por la Fiscalía, que comunicó que la menor había sido localizada y agradeció la colaboración de la comunidad.
La joven tiene domicilio en barrio Guiñazú y su desaparición había motivado la activación de los protocolos de búsqueda por parte de las autoridades judiciales.
Con el hallazgo, quedó finalizado el pedido de colaboración para dar con su paradero.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con la adolescente? La adolescente de 16 años fue encontrada en buen estado de salud.
¿Quién informó sobre su hallazgo? El Ministerio Público Fiscal (MPF) comunicó la noticia.
¿Cuándo fue encontrada? La fecha exacta no se menciona, pero la búsqueda fue intensa antes del hallazgo.
¿Dónde fue hallada? Fue encontrada en la ciudad de Córdoba, específicamente en barrio Guiñazú.
¿Por qué se activaron los protocolos de búsqueda? Su desaparición motivó la activación de protocolos por parte de las autoridades judiciales.