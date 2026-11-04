El arquero Jesús Owono se pronuncia tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- El Fútbol Club Andorra emitió un comunicado en sus redes sociales donde compartió las primeras palabras de su arquero, Jesús Owono, tras el trágico incidente con Jesús de Miguel, que culminó con la muerte del delantero del Tenerife: "Me resulta muy difícil asimilar lo que pasó".

El arquero decidió cerrar sus cuentas en redes sociales al conocer la noticia del fallecimiento de De Miguel, en medio de un clima de repudio que se extendió a nivel global y la incertidumbre sobre posibles consecuencias legales. En este sentido, manifestó: "Sé que hay muchas cuestiones que abordar; afrontaré lo que venga con todo respeto".

"Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras". Así se refirió el ecuatoguineano, visiblemente afectado por la muerte del futbolista, ocurrida el martes por la mañana, un hecho que impactó a toda la comunidad futbolística.

Owono también compartió cómo esta situación lo ha afectado en su vida cotidiana y ofreció sus condolencias a la familia de De Miguel: "Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían", y añadió: "Ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús".

La Justicia española y los tribunales de Canarias están investigando al arquero del Andorra, Jesús Owono, por un presunto homicidio imprudente leve tras el accidente que resultó en la muerte de Jesús de Miguel, de 30 años, quien falleció tras un paro cardiorrespiratorio provocado por un rodillazo durante un partido de la Segunda División.

La Policía Nacional ha iniciado diligencias de oficio, un procedimiento que se activa ante cualquier muerte por causas no naturales, según comunicó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sin embargo, aclaró que esta medida inicial no implica una acusación formal contra el futbolista de 25 años ni garantiza que vaya a ser procesado o condenado.