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Murió Daniel Bifulco, el recordado Jaimito de Videomatch

El actor fue hallado sin vida en su casa. Tenía 55 años.

04/11/2026 | 10:00Redacción Cadena 3

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Murió Daniel Bifulco, el inolvidable Jaimito de Videomatch

FOTO: Murió Daniel Bifulco, el inolvidable Jaimito de Videomatch

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Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- El humorista Daniel Bifulco, conocido por su emblemático papel de Jaimito en Videomatch, fue encontrado sin vida en su domicilio.

Según reportó el periodista Pablo Layús, a quien tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el actor habría sufrido un infarto y fue hallado por un familiar en su hogar.

El artista, parte del trío humorístico junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, dejó una huella imborrable en el público gracias a su divertida interpretación de Jaimito en el popular programa de Marcelo Tinelli, que cautivó a la audiencia durante los años 90 y 2000.

La noticia ha conmovido a sus seguidores y a la comunidad artística, que recuerda con cariño su legado en la televisión argentina.

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Lectura rápida

¿Quién fue Daniel Bifulco?
Un humorista argentino famoso por su papel de Jaimito en Videomatch.

¿Cuándo falleció?
El 4 de noviembre de 2026.

¿Cómo fue encontrado?
Fue hallado sin vida en su domicilio, aparentemente tras sufrir un infarto.

¿Quién informó sobre su muerte?
La noticia fue confirmada por el periodista Pablo Layús.

¿Qué legado dejó?
Su interpretación de Jaimito en Videomatch es recordada con cariño por el público argentino.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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