Murió Daniel Bifulco, el recordado Jaimito de Videomatch

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Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- El humorista Daniel Bifulco, conocido por su emblemático papel de Jaimito en Videomatch, fue encontrado sin vida en su domicilio.

Según reportó el periodista Pablo Layús, a quien tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el actor habría sufrido un infarto y fue hallado por un familiar en su hogar.

El artista, parte del trío humorístico junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, dejó una huella imborrable en el público gracias a su divertida interpretación de Jaimito en el popular programa de Marcelo Tinelli, que cautivó a la audiencia durante los años 90 y 2000.

La noticia ha conmovido a sus seguidores y a la comunidad artística, que recuerda con cariño su legado en la televisión argentina.

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