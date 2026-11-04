Los demócratas logran victorias clave en las elecciones de medio término en EE.UU.

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) — Los demócratas lograron significativos triunfos en las elecciones de medio término, que van más allá de un simple cambio en las mayorías del Congreso, configurando un nuevo panorama político en Estados Unidos. Desde la victoria en Texas, un tradicional bastión republicano, hasta la derrota de Susan Collins en Maine, estos resultados reflejan un cambio de viento en la política estadounidense.

La llegada de Abdul El-Sayed al Senado por Michigan también resalta estos resultados históricos, que abren un debate sobre el futuro ideológico del partido gobernante de cara a las elecciones de 2028.

En 2024, los republicanos se quedaron con la mayoría en 31 de los 50 estados, destacando sus victorias en Wyoming (72,3 %), Virginia Occidental (70,1 %), Dakota del Norte (67,5 %), Idaho (66,8 %) y Oklahoma (66,1 %).

Por su parte, los demócratas triunfaron en 19 estados y en la capital, Washington D.C., donde alcanzaron un impresionante 92,4 % de los votos, seguidos por Vermont (64,3 %), Maryland (61,5 %), Massachusetts (61,2 %) y Hawái (60,6 %).

Gina Hinojosa en Texas

La victoria de Gina Hinojosa en Texas se erige como uno de los resultados más sorprendentes y simbólicos de estas elecciones. La demócrata logró derrotar al gobernador republicano Greg Abbott, quien aspiraba a un cuarto mandato, convirtiéndose así en la primera mujer latina en liderar el estado, según la Agencia Noticias Argentinas.

Este triunfo representa el regreso de un demócrata a la gobernación texana por primera vez desde Ann Richards en la década de 1990. La victoria es significativa, ya que Texas ha sido durante años un bastión republicano, tanto por su peso demográfico como por su relevancia en las elecciones presidenciales.

El hecho de que los demócratas hayan arrebatado la gobernación a una figura tan asociada con el expresidente Donald Trump pone en tela de juicio la solidez de este bastión y aviva las expectativas sobre una posible transformación del mapa político del estado, impulsada por cambios demográficos.

Hinojosa, legisladora estatal de 52 años y representante de un distrito progresista de Austin desde 2017, no era considerada la favorita en esta contienda.

Enfrentaba a Abbott, quien había ganado sus anteriores elecciones por márgenes amplios y contaba con una robusta maquinaria electoral.

Xavier Becerra en California

En California, Xavier Becerra se impuso al republicano Steve Hilton y sucederá a Gavin Newsom en la gobernación del estado más poblado del país. Su elección asegura la continuidad del control demócrata en un territorio que ha votado por candidatos de este partido durante 16 años en las elecciones estatales y que se ha convertido en un contrapeso político significativo frente a Donald Trump.

La victoria de Becerra también tiene un significado histórico, ya que se convertirá en el primer gobernador latino de California desde finales del siglo XIX, en un estado donde la población latina es fundamental para su composición demográfica, económica y electoral.

Nacido en Sacramento, es hijo de una madre originaria de México y de un padre que creció en California. Durante su campaña, enfatizó sus raíces familiares y su experiencia como hijo de inmigrantes.

Su trayectoria incluye más de 35 años en la vida pública, habiendo sido congresista, fiscal general de California y secretario de Salud durante la Administración de Joe Biden.

Abdul El-Sayed, senador por Michigan

La elección de Abdul El-Sayed como senador por Michigan marca otro hito significativo de la noche electoral. El demócrata progresista derrotó al republicano Mike Rogers en una contienda reñida por un escaño vacante tras la decisión del senador Gary Peters de no buscar la reelección.

El-Sayed se convierte en el primer senador musulmán de Estados Unidos. Hijo de inmigrantes egipcios y exresponsable de salud pública, llega al Senado sin haber ocupado un cargo de elección popular previamente.

Su trayectoria electoral estuvo marcada por una derrota en las primarias demócratas para gobernador de Michigan hace ocho años. Ahora, su victoria en uno de los estados pendulares más relevantes del país representa un notable impulso para el sector progresista del Partido Demócrata.

Su campaña se centró en una agenda ambiciosa, incluyendo la propuesta de un sistema de cobertura sanitaria universal, conocido como "Medicare para todos", como uno de sus principales ejes.

Esta iniciativa busca reemplazar el actual sistema mixto de seguros públicos y privados por un modelo de pagador único administrado por el Gobierno. Además, propuso limitar la influencia del dinero externo en las elecciones y adoptó una postura crítica hacia el Gobierno israelí.

Troy Jackson en Maine

La derrota de Susan Collins ante el demócrata Troy Jackson representa una de las victorias más significativas para el partido en su intento de aumentar su presencia en el Senado. Collins, de 73 años, era considerada una de las republicanas más vulnerables, pero su extensa trayectoria de tres décadas en Washington y su habilidad para enfrentar contiendas difíciles la habían consolidado como una figura prominente en Maine.

Jackson, de 58 años y ex presidente del Senado estatal, logró imponerse a pesar de haber ingresado tarde en la contienda. Su candidatura se fortaleció en julio, cuando reemplazó a Graham Platner, quien se retiró de la carrera.

Jackson había buscado inicialmente la nominación demócrata para gobernador, pero decidió enfrentar el desafío por el escaño federal con apenas poco más de cien días para darse a conocer entre los votantes.

Procedente del condado rural de Aroostook, una de las regiones más empobrecidas del estado, comenzó su carrera laboral como leñador a los 19 años. Su involucramiento en la política surgió a raíz de una protesta de trabajadores forestales en los años noventa, cuando lideró un bloqueo en la frontera entre Maine y Quebec contra la contratación de trabajadores canadienses que, según los manifestantes, presionaban los salarios a la baja.

Después de casi dos décadas en la Cámara de Representantes estatal, se convirtió en presidente del Senado de Maine.