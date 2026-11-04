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Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este miércoles 4 de noviembre

Este miércoles 4 de noviembre, Mendoza presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 12° y 21°. Se espera cielo parcialmente nublado y condiciones de viento leves.

04/11/2026 | 12:22Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 4 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Mendoza presenta un cielo con nubes dispersas y una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 54%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el norte y la presión atmosférica se encuentra en 1018 hPa.

El clima hoy miércoles 4 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Las condiciones del viento seguirán siendo suaves, con una humedad moderada. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado y agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán variaciones en el clima. El jueves 5 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 29°, con probabilidad de lluvias ligeras. El viernes 6, la mínima será de 13° y la máxima de 22°, también con lluvias ligeras. Para el sábado 7, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 18°, con lluvias moderadas. El domingo 8, el clima mejorará con una mínima de 13° y una máxima de 25°, bajo un cielo despejado. Finalmente, el lunes 9, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 28°, con cielo claro.

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