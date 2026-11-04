Etcheverry y Tirante buscan avanzar en el Masters de París, último torneo de la temporada

FOTO: Actividad para los argentinos en el Masters de París.

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- Los tenistas argentinos Tomás Etcheverry y Thiago Tirante buscan avanzar en los octavos de final del Masters de París, que representa el último torneo de esta categoría en la temporada.

El primero en ingresar a la cancha fue Etcheverry, quien se enfrenta a un duro rival: el australiano Alex de Miñaur (8°), uno de los jugadores más regulares del circuito.

A pesar de llegar al torneo con un momento complicado, acumulando seis derrotas consecutivas, el argentino logró revertir la situación este martes al dar un gran golpe y vencer al ruso Andrey Rublev en tres sets.

Tirante, por su parte, vivió una situación inesperada que lo favoreció enormemente. El argentino había sido derrotado por el italiano Mattia Bellucci en la última ronda de clasificación.

Sin embargo, la baja del italiano Flavio Cobolli permitió que Tirante ingresara como lucky loser al cuadro principal, comenzando su participación directamente desde la segunda ronda, donde se medirá no antes de las 12:15 del mediodía contra el alemán Jan-Lennard Struff.

El tenista argentino ha tenido un año destacado en torneos de Masters 1000, alcanzando los octavos de final en Roma y Canadá, además de llegar a los cuartos de final en Cincinnati.

En cuanto a la agenda de los candidatos para este miércoles, jugarán el alemán y número 1 del mundo, Alexander Zverev, el español Carlos Alcaraz (2°) y el serbio Novak Djokovic (10°).

Agencia NA