La SIDE busca nuevos espías y un exdirector cuestionó la búsqueda: "La inteligencia no se muestra"

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) lanzó una convocatoria pública para incorporar nuevos integrantes al Cuerpo de Inteligencia de la Nación y sorprendió con una modalidad poco habitual para este tipo de organismos: la difusión de afiches en facultades, entre ellas las de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La iniciativa abrió interrogantes sobre el método elegido para reclutar futuros agentes y las características que deberá tener el nuevo personal.

El anuncio fue analizado por Miguel Ángel Toma, exdirector de la SIDE, quien consideró que recuperar los recursos humanos es necesario, pero cuestionó que la búsqueda se haga de manera tan visible. "En general, en inteligencia las cosas deben hacerse más que decirse o mostrarse", planteó en diálogo con Cadena 3 Rosario. Para el exfuncionario, el punto central no es la convocatoria en sí misma, sino qué preparación recibirán quienes ingresen.

La campaña fue presentada por el Gobierno con el argumento de que la Argentina necesita fortalecer sus capacidades de inteligencia frente a un escenario internacional cambiante y a la importancia estratégica de sus recursos naturales, tecnológicos y geográficos. Según explicó el vocero presidencial, la inscripción está abierta a ciudadanos argentinos con secundario completo y contempla distintas etapas de evaluación antes del ingreso a la Escuela Nacional de Inteligencia.

La formación y el secreto, dos aspectos centrales

Toma insistió en que la formación de los futuros agentes debe mantenerse bajo estricta reserva, porque permite conocer cuáles son las prioridades estratégicas del Estado. "La currícula en términos de la formación de esos agentes tiene que ser absolutamente reservada", sostuvo. Y explicó: "La definición de hacia qué objetivos y en qué especialidades se forma el recurso humano indica cuáles son los intereses que el Estado tiene al formar ese oficial de inteligencia". Según advirtió, hacer públicos esos datos podría beneficiar a quienes representan amenazas para el país.

El exdirector también recordó que la inteligencia no debe confundirse con las representaciones cinematográficas de espías y detectives. "La inteligencia es una actividad del Estado por la cual se encuentran protegidos intereses estratégicos de la Nación frente a amenazas internas o externas", definió. En ese sentido, consideró que el misterio puede funcionar como atractivo para despertar vocaciones, pero advirtió que no debe reemplazar una política seria de formación y profesionalización.

Sobre el mecanismo de reclutamiento, Toma señaló que los servicios de inteligencia suelen identificar perfiles de manera reservada, a partir del desempeño académico, las capacidades profesionales y las características personales de los candidatos. "Así son los servicios de inteligencia en el mundo. El reclutamiento analiza, por ejemplo, un certificado analítico de un gran estudiante o la personalidad de quien se destaca en las clases", explicó. Por eso, consideró llamativa la decisión de recurrir a carteles públicos para captar postulantes.

Los salarios y la continuidad, las otras preocupaciones

Otro de los puntos que puso sobre la mesa fue la remuneración que recibirán los futuros agentes. Para Toma, no alcanza con convocar a los mejores perfiles si después el Estado no puede ofrecer condiciones económicas para retenerlos. Como ejemplo, mencionó que un buen especialista en ciberseguridad puede ganar entre 4.000 y 5.000 dólares mensuales en el sector privado. "Si los sueldos que se van a pagar son los equivalentes a los que hoy cobran las fuerzas de seguridad, no van a conseguir a los mejores", advirtió. Y agregó: "Si no está eso, usted nunca va a tener a los mejores".

Por último, cuestionó la falta de continuidad en la conducción del organismo y recordó que durante los tres primeros años de la actual gestión hubo tres jefes de inteligencia distintos y otros tantos intentos de reestructuración interna mediante decretos de necesidad y urgencia. "La continuidad es fundamental", remarcó. También sostuvo que la reconstrucción del sistema requiere recursos, planificación y estabilidad institucional. "De lo que se trata es de hacer una cosa seria: hay que reconstruir un sistema que está destruido", concluyó.

Entrevista de Alberto Lotuf.