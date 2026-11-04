Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 4 de noviembre

Este miércoles 4 de noviembre, las distintas cotizaciones del dólar en Argentina continúan mostrando una brecha considerable que impacta en la economía cotidiana de los argentinos. El dólar oficial, que establece el Gobierno, se encuentra en $1.520 para la compra y $1.570 para la venta. En contraste, el dólar blue, que opera en el mercado informal, tiene una cotización de $1.550 para la compra y $1.570 para la venta, lo que resalta la diferencia con el tipo oficial.

Por otro lado, el dólar mayorista cotiza a $1.542 para la compra y $1.551 para la venta, siendo más bajo que la cotización de los demás tipos de cambio. Esta diferencia se traduce en un acceso limitado a la moneda extranjera para la mayoría de la población, lo que obliga a muchos a recurrir al mercado paralelo.

Además, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se encuentra en $1.667,2 para la compra y $1.668,8 para la venta, una opción que utilizan quienes desean sacar capital del país mediante la compra de acciones o bonos en el exterior. También se destaca el dólar bolsa, con una cotización de $1.575,3 para la compra y $1.581,1 para la venta, que es otra alternativa para quienes buscan refugio en dólares mediante la operación de títulos financieros.

El dólar cripto por su parte, está a $1.654,13 para la compra y $1.659,45 para la venta, utilizando plataformas de intercambio de criptomonedas, una tendencia que ha crecido en los últimos años entre los ahorristas argentinos.

El dólar para tarjeta, que incluye el impuesto PAIS y la retención a cuenta de impuestos, se encuentra a $1.976 para la compra y $2.041 para la venta, una opción utilizada por quienes viajan al exterior o realizan compras en moneda extranjera por internet. Este tipo de cambio es especialmente alto debido a los gravámenes adicionales que se aplican a las compras realizadas con tarjeta fuera del país.

Las diferencias entre estas cotizaciones se deben a diversos factores, entre ellos la oferta y la demanda de dólares, la inflación y la intervención del Banco Central. Además, la incertidumbre política y económica también afectan la percepción de los ciudadanos sobre el valor del peso y su inclinación hacia la compra de divisas.

En resumen, el tipo de cambio en Argentina sigue siendo un tema de preocupación y decisión para muchos. Para resguardarse de la devaluación de la moneda local, muchos argentinos se ven obligados a elegir entre las diferentes opciones de dólar disponibles en el mercado.