Los peligros de lavar tablas de madera en el lavavajillas y cómo cuidarlas

Las tablas de cortar de madera son un elemento esencial en cualquier cocina, y si se cuidan adecuadamente, pueden durar décadas. Sin embargo, un solo lavado en el lavavajillas puede poner en riesgo su longevidad. Este artículo explora por qué es crucial evitar este tipo de limpieza y cómo mantener en óptimas condiciones este utensilio de cocina.

Cuando se coloca una tabla de madera en el lavavajillas, se expone a un entorno que no es adecuado para su material. El agua caliente y el detergente agresivo pueden causar que la madera se deforme, agriete o incluso se fracture. Este daño no solo afecta la apariencia de la tabla, sino que también compromete su funcionalidad. La madera es un material poroso que puede absorber agua, lo que a su vez puede llevar a la proliferación de bacterias en su interior.

Además, el calor intenso del lavavajillas puede provocar que la madera se seque demasiado. Esta pérdida de humedad puede resultar en la aparición de grietas y deformaciones, haciendo que la tabla se vuelva inservible. Por lo tanto, es esencial entender que el cuidado de las tablas de cortar de madera requiere un enfoque más delicado.

Para mantener la calidad y la durabilidad de una tabla de madera, lo mejor es lavarla a mano. Utilizar agua tibia y un detergente suave es el método recomendado. Después de lavarla, se debe secar de inmediato con un paño limpio. Este cuidado ayuda a preservar la integridad del material y a evitar la acumulación de bacterias.

Además, es aconsejable aplicar aceite mineral de vez en cuando. Este tratamiento no solo nutre la madera, sino que también forma una barrera que ayuda a repeler la humedad y las bacterias. De esta forma, se prolonga la vida útil de la tabla y se mantiene en condiciones óptimas para su uso.