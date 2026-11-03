Las tendencias de diseño de cocinas que marcarán el 2027

Con el tiempo que se pasa en las cocinas, es fundamental prestar atención al diseño de este espacio. Las tendencias de diseño de cocinas que surgirán en 2027 consideran tanto la estética como la funcionalidad, buscando crear un ambiente donde cocinar y recibir invitados sea un verdadero placer.

Según la experta en diseño Kristin Harrison, fundadora de Georgia Hunt Design House, las cocinas blancas y estériles son cosa del pasado. "Hay un cambio en lo que la gente considera un neutral", afirma. Mientras que el blanco o el crema solían ser las opciones más seguras, ahora existe un deseo por paletas de colores más audaces y estéticas más personalizadas.

En línea con esta tendencia, el maximalismo sigue ganando terreno. Los espacios de cocina con un aspecto más "capas" están reemplazando la estética de lo uniforme. Leyden Lewis, fundador de Leyden Lewis Design Studio, destaca que los clientes están mezclando acabados de gabinetes, combinando maderas cálidas con piedra y metal. Además, buscan elementos funcionales como tablas de cortar integradas y fregaderos de trabajo que sean tan bellos como útiles.

Los propietarios están cada vez más interesados en materiales auténticos, artesanía duradera y productos de alto rendimiento que se mantengan relevantes a medida que evolucionan los estilos de vida. Mick De Giulio, diseñador de interiores y fundador de de Giulio Design, menciona que esta mentalidad de "preparación para el futuro" puede requerir una inversión inicial más alta, pero los acabados atemporales y las piezas artesanales están diseñados para perdurar y no quedar obsoletos rápidamente.

La tecnología integrada también se convierte en un aspecto clave en 2027. Lewis explica que se está yendo más allá de las incorporaciones básicas, con hornos que incluyen cámaras internas, recetas guiadas y automatizadas, y hornos de combinación de vapor y velocidad que facilitan técnicas antes reservadas a cocinas profesionales. "La tecnología integrada permite a los cocineros caseros lograr resultados de nivel experto y crear experiencias memorables cuando reciben", señala Lewis.

Por último, la cocina se posiciona como el eje central del hogar. De Giulio explica que, en lugar de diseñar una casa y luego asignar un espacio a la cocina, esta se convierte en el punto de partida para una visión más holística del hogar, donde se consideran desde las selecciones de materiales hasta la planificación espacial y la circulación desde las primeras etapas del diseño.