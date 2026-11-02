Consejos para reducir el polvo en casa y mejorar la calidad del aire

El mantenimiento del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) resulta fundamental para mantener el hogar libre de polvo y garantizar su óptimo funcionamiento. Se recomienda limpiar los conductos de aire de los ventiladores de techo o del suelo utilizando un accesorio de cepillo suave para la aspiradora, un trapeador electrostático o un plumero de microfibra con mango largo. Posteriormente, se debe humedecer un paño de microfibra y limpiar la superficie. Para un cuidado a largo plazo, es importante cambiar los filtros de las estufas, aires acondicionados y manejadores de aire en el hogar. Estos filtros deben reemplazarse cuando estén sucios, obstruidos o superen la fecha de reemplazo recomendada. Sin embargo, una buena práctica es hacerlo cada temporada, o cada 90 días, como un buen punto de referencia.

Otro aspecto a considerar es la limpieza regular. Aunque parezca obvio, dejar pasar días o semanas sin aspirar o desempolvar puede generar un trabajo excesivo. Según Carolyn Forté, exdirectora ejecutiva del Laboratorio de Cuidado y Limpieza del Hogar, se recomienda aspirar las alfombras y desempolvar los muebles una vez a la semana. Además, se sugiere realizar una limpieza más profunda de los elementos como lámparas y persianas una vez al mes. Cada tres a seis meses, es conveniente limpiar debajo y detrás de los muebles, aspirar los colchones y lavar almohadas y cobertores. Un consejo útil es reemplazar el plumero de plumas por un paño de microfibra ligeramente humedecido con agua o un spray para muebles, que utiliza electricidad estática para atrapar más partículas de polvo.

Las ventanas y puertas con corrientes de aire pueden afectar no solo la eficiencia energética del hogar, sino que también permiten la entrada de suciedad y escombros, contribuyendo a la acumulación de polvo. Existen varias técnicas para verificar si hay filtraciones en puertas y ventanas, siendo la más sencilla iluminar los marcos con una linterna durante la noche. Si la persona del otro lado ve luz, es posible que haya una fuga. Las pequeñas grietas de menos de 1/4 de pulgada se pueden sellar con masilla, mientras que las grietas más grandes, de entre 1/4 y 3 pulgadas, pueden requerir espuma en aerosol o incluso atención profesional para abordar problemas de aislamiento. Además, los tapones de corriente con peso pueden bloquear el aire y el polvo que ingresan y salen por las rendijas en la parte inferior de las puertas.

Usar zapatos dentro de casa también contribuye a la acumulación de polvo. Las suelas de los zapatos pueden transportar una gran cantidad de suciedad y bacterias, incluyendo partículas de tierra, hierba y hojas, así como restos de lugares públicos. Se recomienda dejar los zapatos en la entrada para minimizar el exceso de polvo en el hogar.

La presencia de mascotas, como perros y gatos, también puede aumentar la cantidad de polvo en el ambiente. Su pelo y la caspa, que son pequeñas escamas de piel, contribuyen a la acumulación. Para controlar esta situación, se sugiere bañar y cepillar a las mascotas con regularidad. Además, invertir en una aspiradora con filtro HEPA, diseñada específicamente para el pelo de mascotas, puede ser muy útil para mantener el aire limpio. Es recomendable limpiar la cama de las mascotas frecuentemente, comenzando por desodorizar el lugar con bicarbonato de sodio y luego aspirar después de 15 minutos.

La calidad del aire en el hogar también influye en la acumulación de polvo. Un espacio con mala circulación de aire tiende a acumular polvo más rápidamente. Los ventiladores de techo pueden ayudar a mantener el aire en movimiento, y un purificador de aire de alta calidad equipado con un filtro HEPA puede capturar algunos de los ácaros del polvo y la caspa de mascotas que pueden haberse pasado por alto al limpiar. Abrir las ventanas para permitir la entrada de aire fresco también es una buena práctica cuando el clima lo permite.

Por último, la decoración que atrapa el polvo, como jarrones, velas o libros en estantes, puede crear más superficies donde el polvo se asiente. Cuanto más desordenado esté el espacio, más rincones habrá que limpiar, lo que puede dificultar una limpieza completa y provocar una mayor acumulación con el tiempo. Para eliminar el polvo de estos lugares, se puede usar un plumero electrostático o un pincel de cerda natural limpio, seguido de un paño de microfibra.