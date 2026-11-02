FOTO: La posible prohibición de la producción de cuarzo en California y sus alternativas

Si se está considerando una remodelación de cocina, es probable que el cuarzo haya aparecido como una opción viable para las encimeras. En las últimas dos décadas, este producto de piedra ingenierizada se ha posicionado como el material de encimera más popular en Estados Unidos, gracias a su versatilidad de diseño, durabilidad y facilidad de mantenimiento. Sin embargo, surge la pregunta: ¿por qué California se plantea prohibir su producción?

La razón detrás de esta posible prohibición radica en el principal ingrediente del cuarzo: la sílice cristalina. Durante el proceso de fabricación e instalación, al cortar las losas a medida, este mineral puede liberarse como polvo en el aire, a menos que los trabajadores sigan prácticas seguras, como el uso de una sierra húmeda y aseguren una ventilación adecuada. Las partículas en el aire pueden alojarse en los pulmones, formando tejido cicatricial y provocando silicosis, una enfermedad pulmonar crónica e incurable. Es importante destacar que, una vez instaladas las encimeras de cuarzo en un hogar, ya no existen preocupaciones de seguridad relacionadas con el polvo de sílice.

Aunque la prohibición en California aún necesita ser votada antes de entrar en vigor, diseñadores de todo el país ya están buscando materiales alternativos para proyectos de remodelación. Si usted está a punto de embarcarse en una renovación de cocina, podría estar haciendo lo mismo.

Una buena noticia proviene del Good Housekeeping Home Improvement Outdoor Lab, donde nuestros expertos han probado varias encimeras de cuarzo libres de sílice, todas las cuales superaron nuestras rigurosas pruebas de rendimiento.

Entre las alternativas sin sílice se encuentra Neolith, ganadora del GH Home Reno Award 2025, que fue la primera encimera de cuarzo libre de sílice en pasar por nuestro laboratorio. Como parte de la evaluación, nuestros expertos revisaron pruebas independientes de Neolith para confirmar la formulación libre de sílice del producto. También verificamos certificaciones de seguridad y medio ambiente de diversas organizaciones, incluyendo Greenguard y la Organización Internacional de Normalización.

En cuanto al rendimiento de Neolith, la eliminación de sílice tuvo poco impacto en su capacidad para repeler manchas, además de resistir el calor y los rasguños, aunque nuestros profesionales aún recomiendan el uso de tablas de cortar y salvamanteles.

Otra opción es la encimera ICON de Caesarstone, lanzada en 2025 y ganadora del GH Kitchen Award 2026, por su excepcional resistencia a manchas, rasguños y calor en nuestras pruebas. Ofrece una diversidad de diseños superior a Neolith, con una docena de colores atractivos, que van desde el verde salvia hasta diversas opciones inspiradas en mármol.

Fuera del cuarzo, existen muchas opciones de encimeras que ofrecen la misma combinación de belleza y bajo mantenimiento. El porcelanato es un favorito entre nuestros expertos en diseño e ingenieros. El Porcelanato de Caesarstone demostró un desempeño sobresaliente al resistir manchas difíciles en nuestras pruebas y puede incluso utilizarse en exteriores, dada su resistencia a los rayos UV y a las temperaturas extremas.

Por supuesto, también se puede optar por encimeras de piedra natural, incluyendo granito, mármol y cuarzita (que suena similar al cuarzo, pero consiste completamente de roca metamórfica extraída de la tierra). Los precios son comparables a los del cuarzo premium, oscilando entre $50 y $130 por pie cuadrado; consulte nuestra guía de compra de encimeras para más detalles.

Es necesario ser más cuidadoso con el cuidado y mantenimiento de las superficies de piedra natural, especialmente el mármol, dada su composición altamente porosa. Sin embargo, su durabilidad y los colores y patrones únicos que solo la naturaleza puede producir son incomparables.