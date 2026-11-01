Consejos prácticos para limpiar tu tostadora y mantenerla impecable

La limpieza de la tostadora es una tarea que a menudo se pasa por alto en la cocina. Sin embargo, con el tiempo, este electrodoméstico se llena de migas quemadas y huellas de grasa. Por ello, se consultó a expertos del Good Housekeeping Institute Home Care Cleaning Lab para obtener consejos sobre cómo dejar tu tostadora y tostadora horno relucientes.

Antes de comenzar, es fundamental desconectar la tostadora o tostadora horno y dejarla enfriar completamente. Además, se debe tener cuidado de no dañar los elementos calefactores con agua o herramientas afiladas.

Limpiar una tostadora no siempre resulta intuitivo, ya que sus pequeños botones y rincones pueden ser difíciles de alcanzar. Sin embargo, con las herramientas adecuadas, como un cepillo de repostería, y unos minutos de dedicación, es posible dejarla impecable. En el caso de la tostadora horno, es especialmente importante eliminar la grasa, ya que muchas personas la utilizan para recalentar alimentos grasos como pizza.

A continuación, se detallan los pasos para limpiar tu tostadora. Se necesitarán algunos suministros simples:

- Una esponja o paño de limpieza

- Limpiador multiuso como Mr. Clean Clean Freak Deep Cleaning Mist

- Un pequeño cepillo de repostería o espátula

- Limpiador para acero inoxidable como Weiman 3-in-1 Spray

Los pasos son los siguientes:

1. Desconectar la tostadora y sostenerla sobre la papelera para evitar desastres. Retirar la bandeja de migas y vaciar su contenido. Agitar la tostadora para soltar cualquier resto que haya quedado atrapado en el interior. Luego, invertirla y sacudir nuevamente para eliminar piezas grandes que no hayan caído.

2. Utilizar un cepillo de repostería o espátula para quitar las migas restantes. Limpiar la bandeja de migas con una esponja o paño húmedo, o si es extraíble, lavarla con agua tibia y jabón. Enjuagar, secar e insertar nuevamente.

3. Limpiar el exterior con un poco de limpiador multiuso aplicado en un paño o esponja húmeda. Prestar especial atención a los botones, la palanca y los rincones alrededor de las ranuras donde se acumulan grasa y migas. Limpiar nuevamente con una esponja o paño húmedo y secar.

4. Pulir cualquier superficie de acero inoxidable con un limpiador específico como Weiman para mantener su brillo.

Por otro lado, si se desea limpiar una tostadora horno, el procedimiento es similar, pero requiere algunos pasos adicionales debido a sus partes internas más complejas:

- Se necesitarán los siguientes artículos:

- Esponja no abrasiva

- Limpiador multiuso como Mr. Clean Clean Freak Deep Cleaning Mist

- Limpiador de vidrios como Invisible Glass

- Limpiador para acero inoxidable como Weiman 3-in-1 Spray

Los pasos son:

1. Desconectar la tostadora horno.

2. Sacudir las migas y otros restos de comida en la papelera.

3. Lavar las partes removibles, como la rejilla, las bandejas y la bandeja de migas, con agua tibia y jabón utilizando una esponja de limpieza no abrasiva. Enjuagar y dejar secar al aire.

4. Limpiar el interior rociando una esponja con limpiador multiuso y limpiando, evitando los elementos calefactores. Limpiar el exterior con el limpiador adecuado. Para las puertas de vidrio, se puede usar un limpiador de vidrios como Invisible Glass.

5. Dejar secar completamente (al menos cinco minutos) antes de volver a enchufar.