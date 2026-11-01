Colapinto corre este domingo en el GP de México: Kimi Antonelli puede ser campeón

FOTO: Colapinto con su A526 en el circuito de México. Foto: Alpine.

Franco Colapinto recibió una buena noticia antes del Gran Premio de México de Fórmula 1: largará desde el 11° puesto, luego de que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) sancionara a Liam Lawson por una infracción técnica en su monoplaza.

El piloto argentino de Alpine había finalizado 12° en la clasificación de este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, después de quedar eliminado en la Q2. Sin embargo, la penalización al representante de Racing Bulls modificó el orden de salida y le permitió avanzar una posición.

Lawson había conseguido el noveno lugar, pero finalmente partirá desde el fondo de la grilla, en el puesto 22. La sanción también benefició a los pilotos que estaban ubicados detrás suyo.

Según informó la FIA, el monoplaza del neozelandés incumplió el requisito mínimo de potencia del sistema MGU-K inmediatamente después de cruzar la línea de llegada en su vuelta más rápida de la Q2.

Cuándo corre Colapinto en el GP de México

El Gran Premio de México se disputará este domingo 1 de noviembre, desde las 17 (hora argentina), en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La carrera tendrá una extensión de 71 vueltas. Lewis Hamilton, con Ferrari, consiguió la pole position y partirá desde el primer lugar de la grilla.