Boca vence 1-0 a River, que juega con uno menos de arranque: seguilo en vivo

Boca y River se enfrentan este domingo por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, en un superclásico que podría tener un impacto significativo en el futuro de ambos clubes en el 2026.

El partido se lleva a cabo desde las 15 en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como "La Bombonera", con transmisión de Cadena 3. El árbitro asignado para el encuentro es Nicolás Ramírez, con Silvio Trucco como encargado del VAR.

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Boca llega a esta edición del superclásico en un momento óptimo, ya que está en la lucha por el título y aspira a conseguir una histórica cuádruple corona. En el Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo 'Vasco' Arruabarrena ocupan el tercer lugar en la Zona A con 27 puntos, mientras que en la tabla anual están en plena pelea por el primer puesto que otorgará el título de Campeón de Liga.

Además, el equipo 'Xeneize' se encuentra en la final de la Copa Sudamericana y en las semifinales de la Copa Argentina.

River, en contraste, busca cerrar de la mejor manera un 2026 que ha sido complicado desde el comienzo. El equipo ha enfrentado eliminaciones tempranas en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina, y en la tabla anual ya no tiene posibilidades de competir por el primer lugar.

A pesar de las adversidades, los dirigidos por Leonardo Ponzio han logrado cierta regularidad en las últimas jornadas, alcanzando los 23 puntos y estando a un paso de asegurar su lugar en los playoffs.

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