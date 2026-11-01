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El 11 confirmado de River para visitar a Boca en el superclásico

El director técnico Leonardo Ponzio tiene una gran prueba en La Bombonera. "El Millo" busca la clasificación a la Copa Libertadores en un partido clave.

01/11/2026 | 14:50Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) -- Con la expectativa a flor de piel, River Plate se encuentra en la antesala de una nueva edición del superclásico por el Torneo Clausura, donde visita a Boca Juniors este domingo a las 15:00 horas. Este encuentro es crucial en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores y la definición de la tabla anual.

El entrenador Leonardo Ponzio confirmó la formación del elenco de Núñez para dar el golpe en la Bombonera.

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La formación de River: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi y Acuña; Silva, Andrada, Galván y Almada; Correa y Beltrán.

Lectura rápida

¿Qué evento se está preparando?
River Plate se prepara para el Superclásico contra Boca Juniors por el Torneo Clausura.

¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se llevará a cabo este domingo a las 15:00 horas.

¿Quién es el director técnico de River?
El director técnico es Leonardo Ponzio.

¿Qué jugadores se reincorporan al equipo?
Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña regresan al equipo tras lesiones y suspensiones.

¿Quién reemplazará a Aníbal Moreno?
Lucas Silva, un juvenil de 19 años, será el reemplazo en el mediocampo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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