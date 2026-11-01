El 11 confirmado de River para visitar a Boca en el superclásico

FOTO: River se alista para el Superclásico: posibles cambios en el equipo ante Boca

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Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) -- Con la expectativa a flor de piel, River Plate se encuentra en la antesala de una nueva edición del superclásico por el Torneo Clausura, donde visita a Boca Juniors este domingo a las 15:00 horas. Este encuentro es crucial en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores y la definición de la tabla anual.

El entrenador Leonardo Ponzio confirmó la formación del elenco de Núñez para dar el golpe en la Bombonera.

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?? Nuestros 11 para el Superclásico ???? #VamosRiver ?????? https://t.co/bJKdFsr8og — River Plate (@RiverPlate) November 1, 2026

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La formación de River: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi y Acuña; Silva, Andrada, Galván y Almada; Correa y Beltrán.