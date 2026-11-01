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El irónico primer posteo de Lali Esposito tras su casamiento con Pedro Rosemblat

La artista compartió imágenes de su boda con Pedro Rosemblat donde sus rostros fueron modificados por Inteligencia Artificial, resultando en postales irreconocibles y humorísticas.

01/11/2026 | 19:05Redacción Cadena 3

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Lali Espósito subió las imágenes de su casamiento realizadas con IA y lo tomó con humor.

FOTO: Lali Espósito subió las imágenes de su casamiento realizadas con IA y lo tomó con humor.

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La actriz y cantante Lali Espósito no pudo contener la risa al ver las fotografías de su reciente boda con Pedro Rosemblat, ya que las imágenes que circularon de la ceremonia fueron editadas con Inteligencia Artificial, dejando a ambos con rostros totalmente irreconocibles.

En la publicación original, se puede observar a la artista junto a su nuevo esposo, momentos después de haber dado el "Sí quiero". Sin embargo, la edición intentó resaltar sus rostros, pero el resultado fue desastroso.

Espósito compartió una imagen donde ambos celebran el matrimonio y escribió: "Nos casamos". En una historia posterior de su cuenta de Instagram, realizó un primer plano de su rostro en la versión alterada y comentó con sarcasmo: "Qué felicidad".

En un tono irónico, Lali también mostró el rostro de Rosemblat, igualmente modificado, y añadió: "Te amo pedr$&@", refiriéndose a los errores en la edición y a la falta de resultados satisfactorios.

La pareja contrajo matrimonio el sábado 31 de octubre en una antigua casona del barrio porteño de San Telmo, en una ceremonia íntima que reunió a familiares y amigos cercanos.

El lugar elegido combina la arquitectura tradicional porteña con espacios verdes, adaptándose para recibir a los invitados. Además, parte de la cuadra fue cerrada para organizar los accesos y el estacionamiento durante el evento.

Lectura rápida

¿Quiénes se casaron?
La cantante y actriz Lali Espósito y el periodista Pedro Rosemblat.

¿Cuándo se celebró la boda?
El matrimonio tuvo lugar el sábado 31 de octubre.

¿Dónde se realizó la ceremonia?
En una antigua casona ubicada en el barrio porteño de San Telmo.

¿Qué ocurrió con las fotos?
Las imágenes de la boda fueron alteradas por Inteligencia Artificial, resultando en rostros irreconocibles.

¿Cómo reaccionó Lali Espósito?
Se burló de las fotos en sus redes sociales, comentando irónicamente sobre los resultados.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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