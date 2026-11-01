Hairspray llega a Córdoba con Betular como actor: "Es una pastilla de la felicidad sin químicos"

Damián Betular vive un nuevo desafío artístico: su debut actoral en el teatro musical. Junto a Fer Dente y un gran elenco, protagoniza Hairspray, la reconocida comedia musical que llegará a Córdoba con dos funciones, el 13 y 14 de noviembre, en Quality Arena.

Con dirección general de Dente, Betular se pone en la piel de Edna Turnblad, en una propuesta que ya lleva un año de trabajo y que continuará su recorrido por Rosario, Mar del Plata durante el verano y Buenos Aires en marzo.

“Lo imbatible de Hairspray es que hicimos una pastilla para la felicidad sin químicos, que no falla ni tiene efectos adversos. Hay que ir a verla. Empezó como un sueño pequeño que creció y ya llevamos un año”, resumieron en diálogo con Cadena 3.

Betular y un desafío que lo sorprendió

Para Betular, el salto al escenario forma parte de una etapa en la que decidió animarse a experiencias nuevas y explorar facetas que hasta ahora no había mostrado.

“Creo que mamá y papá fueron responsables de todas las decisiones que tomé, de siempre apoyarme y darme la confianza para aceptar desafíos. Lo del teatro nos sorprendió. Todo me viene sorprendiendo”, contó.

El pastelero recordó que la pandemia y la pérdida de seres queridos lo llevaron a replantearse algunas cuestiones personales y profesionales.

“Me replanteé muchísimas cosas y dije que no quería irme de este plano sin probar cosas: trabajos nuevos, animarme cuando fue el proceso de MasterChef como jurado y el proceso para mostrarme más tal como soy en el streaming”, explicó.

Sobre su experiencia en Hairspray, destacó especialmente el vínculo con el personaje y el mensaje de la obra.

“Me hizo amigarme con lo físico, poder dejar un mensaje lindo y encontrar un mundo copado. El teatro iguala o supera la forma de relacionarse, con una amistad, compromiso o empatía maravillosa”, expresó.

También reconoció que el mundo teatral le permitió descubrir costumbres que desconocía, como las cábalas y los rituales de cada función.

“MasterChef me dio cosas maravillosas. Nunca había visto la jerga del teatro, las cábalas. Yo era cero cabulero y ahora las tengo. Lo pongo a la par: para mí la cocina también es un arte”, sostuvo.

Y agregó que disfruta tanto de la gastronomía como de la respuesta del público: “A veces llego a casa y lloro de emoción por lo que le das a la gente y cómo lo recibe”.

Fer Dente y la apuesta por Betular

Dente, actor, bailarín y cantante, contó que la incorporación de Betular fue una decisión que lo entusiasmó desde el primer momento. Según explicó, siempre le llamó la atención la cercanía que el pastelero genera con el público.

“Desde que apareció en la tele me generó fascinación. Me llamó la atención lo que genera en la gente: la familiaridad, la cercanía, como que pertenece a tu círculo”, recordó.

El director también contó que llegó a verlo bailar y que esa experiencia terminó de convencerlo de que tenía condiciones para el escenario.

“El escenario te quiere o te repele. Y a él el escenario lo amaba”, afirmó.

Dente tenía desde hacía tiempo la intención de volver a hacer Hairspray y aseguró que nunca dudó de la elección de Betular para el papel de Edna.

“Al verlo a Damián nunca dudé de lo que iba a suceder. Tengo la suerte de estar acompañado por un equipo creativo imbatible. A Damián lo mandamos a la NASA y en un mes está en la Luna. Es una persona seria, comprometida, profesional y humilde”, destacó.

Belén Bilbao: el sueño de interpretar a Tracy Turnblad

El elenco también tiene como protagonista a Belén Bilbao, quien interpreta a Tracy Turnblad. La actriz expresó su emoción por formar parte de una obra que soñó durante años.

“No lo puedo creer. Lo trabajé y soñé mucho: estudié muchos años para que suceda y estoy muy agradecida por la oportunidad. Hairspray es el proyecto más lindo que me podría haber tocado, con el equipo más hermoso del mundo. El personaje te transforma”, contó a Cadena 3.

Betular, por su parte, tuvo palabras de elogio para su compañera: “Es una muy buena compañera, con una voz muy dulce. Genera algo al cantar que te transporta a su historia. Lo personifica de una manera que lo único que no me gusta es que no la voy a poder ver. Después, todo es ganancia”.

Una gira para acercar el teatro musical al interior

La llegada a Córdoba forma parte de una apuesta por llevar las grandes producciones musicales a distintos puntos del país. Para Dente, el crecimiento del género y el interés del público justifican el esfuerzo de salir de gira.

“El teatro musical es un hecho en Capital Federal, ya no son opiniones. Apareció una nueva manera de vivir el teatro, con el avance de las redes y las plataformas, pero la experiencia presencial brilla más”, analizó.

El director remarcó que existe una demanda de propuestas teatrales en el interior y que acercarlas implica una importante organización.

“Nosotros somos casi 70 personas que venimos a Córdoba, con una logística enorme, y cada sala es distinta”, explicó.

Betular también valoró el contacto directo con los espectadores y la posibilidad de recibir su cariño en cada función.

“El teatro me terminó de confirmar lo que uno genera. La tele te da popularidad, pero la cercanía del teatro te da un combo. Soy un privilegiado con el cariño constante de la gente. Me hace muy bien esa cercanía”, concluyó.

Con humor, música y un mensaje de inclusión, Hairspray llegará a Quality Arena el 13 y 14 de noviembre, con Betular al frente de un desafío que marca un nuevo capítulo en su carrera.

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Entrevista de "Amamos los Domingos"