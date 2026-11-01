Intoxicación de turistas: 15 pasajeros llegan a Ezeiza tras vuelo desde Ushuaia
Los pasajeros habían desembarcado de un crucero en la capital fueguina y presentaron síntomas durante tres vuelos de Aerolíneas Argentinas.
FOTO: Intoxicación de turistas: 15 pasajeros llegan a Ezeiza tras vuelo desde Ushuaia
Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) -- Al menos 15 turistas llegaron al aeropuerto internacional de Ezeiza con síntomas de intoxicación luego de viajar desde Ushuaia en tres vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas, por lo que debieron recibir asistencia médica durante un operativo que se extendió desde las 20:30 del sábado hasta las 2 de la madrugada de este domingo.
Los pasajeros fueron atendidos por personal de Sanidad, que les brindó hidratación y asistencia médica. Ocho de ellos recibieron medicación, aunque ninguno necesitó ser trasladado a un hospital y todos permanecieron fuera de peligro, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
Según los testimonios, los afectados habían desembarcado de un crucero en Ushuaia antes de abordar los vuelos. Además, indicaron que durante la travesía recibieron viandas que contenían atún y pollo, por lo que una de las hipótesis apunta a que los alimentos podrían haber provocado los cuadros de intoxicación.
Entre los turistas afectados había ciudadanos de Francia, Alemania, Australia y Noruega. Al puerto de Ushuaia habían llegado dos cruceros, uno de origen noruego y otro chileno, aunque todavía no se pudo establecer en cuál de las embarcaciones viajaban los pasajeros que presentaron síntomas.
El operativo sanitario concluyó durante la madrugada y las autoridades avanzan con las averiguaciones para determinar el origen de la intoxicación. Ninguno de los 15 turistas requirió hospitalización.Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Al menos 15 turistas presentaron síntomas de intoxicación al llegar a Ezeiza.
¿Quiénes fueron los afectados?
Los turistas eran ciudadanos de Francia, Alemania, Australia y Noruega.
¿Cuándo sucedió?
El hecho ocurrió el sábado por la noche y la asistencia se extendió hasta la madrugada del domingo.
¿Dónde desembarcaron los pasajeros?
Los pasajeros desembarcaron de un crucero en Ushuaia antes de abordar los vuelos.
¿Por qué se sospecha de intoxicación?
Los alimentos consumidos durante el crucero, como atún y pollo, son considerados posibles causantes de la intoxicación.
[Fuente: Noticias Argentinas]