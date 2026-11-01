El VAR intervino, Ramírez expulsó a Martínez Quarta y River se quedó con uno menos

FOTO: River se quedó con diez tras la expulsión de Martínez Quarta en el Superclásico

El Superclásico comenzó de la peor manera para River, ya que se quedó con un jugador menos a los siete minutos.

Esto se debe a que el defensor central Lucas Martínez Quarta vio la tarjeta roja por una falta sobre el uruguayo Miguel Merentiel, quien se iba solo luego de un gran pase del mediocampista Santiago Ascacíbar.

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¡MALAS NOTICIAS PARA RIVER EN EL ARRANQUE DEL SUPERCLÁSICO! LUCAS MARTÍNEZ QUARTA SE FUE EXPULSADO POR ESTE AGARRÓN A MERENTIEL. ?? El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/juiK98KW5p — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

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En un principio, el árbitro Nicolás Ramírez no había cobrado ni siquiera falta, pero fue llamado por el VAR y luego de la revisión decidió mostrarle la tarjeta roja a Martínez Quarta.

De esta manera, Boca tendrá una oportunidad inmejorable para conseguir un triunfo clave que le permitiría volver a trepar a lo más alto en la tabla anual, donde solo dentro de unos días se definirá el título de Campeón de Liga.