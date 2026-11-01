El VAR intervino, Ramírez expulsó a Martínez Quarta y River se quedó con uno menos
El defensor del "Millonario" bajó a Merentiel, que se iba solo tras un gran pase de Ascacíbar.
FOTO: River se quedó con diez tras la expulsión de Martínez Quarta en el Superclásico
El Superclásico comenzó de la peor manera para River, ya que se quedó con un jugador menos a los siete minutos.
Esto se debe a que el defensor central Lucas Martínez Quarta vio la tarjeta roja por una falta sobre el uruguayo Miguel Merentiel, quien se iba solo luego de un gran pase del mediocampista Santiago Ascacíbar.
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¡MALAS NOTICIAS PARA RIVER EN EL ARRANQUE DEL SUPERCLÁSICO! LUCAS MARTÍNEZ QUARTA SE FUE EXPULSADO POR ESTE AGARRÓN A MERENTIEL.
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En un principio, el árbitro Nicolás Ramírez no había cobrado ni siquiera falta, pero fue llamado por el VAR y luego de la revisión decidió mostrarle la tarjeta roja a Martínez Quarta.
De esta manera, Boca tendrá una oportunidad inmejorable para conseguir un triunfo clave que le permitiría volver a trepar a lo más alto en la tabla anual, donde solo dentro de unos días se definirá el título de Campeón de Liga.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el Superclásico?
El defensor de River, Lucas Martínez Quarta, fue expulsado a los siete minutos del partido.
¿Quién fue el afectado por la falta?
El uruguayo Miguel Merentiel fue el jugador que sufrió la falta que derivó en la expulsión.
¿Qué decidió el árbitro al principio?
Nicolás Ramírez no cobró falta inicialmente, pero luego fue llamado por el VAR.
¿Qué implicó la expulsión para el partido?
River se quedó con un jugador menos, lo que favorece a Boca en la contienda.
¿Qué significa esta situación para Boca?
La expulsión le da a Boca una oportunidad crucial para alcanzar el primer lugar en la tabla anual.
[Fuente: Noticias Argentinas]