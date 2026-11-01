Independiente y Defensa y Justicia se enfrentan en un duelo clave por los playoffs del Clausura

FOTO: Independiente tendrá un duelo clave ante Defensa y Justicia por la clasificación a los playoffs.

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) – Este lunes, Independiente se enfrentará a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello, en el marco de la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026, que se acerca a su definición para los playoffs.

El partido comenzará a las 19:00 y podrá ser seguido a través de TNT Sports Premium, con la suscripción del pack fútbol. El árbitro asignado para este encuentro es Sebastián Martínez Beligoy, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

Independiente llega a este encuentro con la necesidad de obtener una victoria que lo posicione entre los ocho mejores equipos de la zona A. Actualmente, el equipo acumula cuatro partidos sin triunfos, incluido un empate en el Clásico de Avellaneda.

El rendimiento del equipo, dirigido por el entrenador uruguayo Jadson Viera, ha dejado algunas impresiones positivas, aunque aún no logra establecer una racha favorable. Actualmente, ocupa el octavo lugar en su grupo con 19 puntos.

Un triunfo de Unión ante Newell’s este domingo podría complicar la situación de Independiente, ya que en la zona hay una estrecha diferencia de solo cinco puntos entre el séptimo y el undécimo puesto.

Por su parte, Defensa y Justicia ha tenido un excelente desempeño en la temporada, bajo la dirección de Julio Vaccari, y se encuentra en el cuarto puesto con 27 puntos, asegurando su lugar en los octavos de final del Clausura. Este será un partido especial para Vaccari, quien enfrentará a su antiguo club por primera vez desde su salida.

En la jornada del lunes, además de este encuentro, se llevarán a cabo otros partidos: Platense recibirá a Central Córdoba a las 19:00, y a las 21:15 se jugarán Argentinos Juniors contra Atlético Tucumán y Independiente Rivadavia frente a Banfield.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Clausura 2026.

Fecha 15.

Defensa y Justicia - Independiente.

Estadio: Norberto Tomaghello.

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy.

VAR: Lucas Novelli.

Hora: 19:00.

TV: TNT Sports Premium.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Gutiérrez; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila, Matías Abaldo. DT: Jadson Viera.