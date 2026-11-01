En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Barracas

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Unión

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Newell´s vs. Unión

Santa Fe

En vivo

Heat 100

Fernando Zavala

En vivo

Chau Domingo

Nadia Cabrera

En vivo

@rrobados

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Independiente y Defensa y Justicia se enfrentan en un duelo clave por los playoffs del Clausura

El partido se disputará este lunes a las 19:00 en el estadio Norberto Tomaghello, donde el 'Rojo' buscará romper su racha de cuatro partidos sin triunfos.

01/11/2026 | 19:05Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Independiente tendrá un duelo clave ante Defensa y Justicia por la clasificación a los playoffs.

FOTO: Independiente tendrá un duelo clave ante Defensa y Justicia por la clasificación a los playoffs.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) – Este lunes, Independiente se enfrentará a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello, en el marco de la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026, que se acerca a su definición para los playoffs.

El partido comenzará a las 19:00 y podrá ser seguido a través de TNT Sports Premium, con la suscripción del pack fútbol. El árbitro asignado para este encuentro es Sebastián Martínez Beligoy, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

Independiente llega a este encuentro con la necesidad de obtener una victoria que lo posicione entre los ocho mejores equipos de la zona A. Actualmente, el equipo acumula cuatro partidos sin triunfos, incluido un empate en el Clásico de Avellaneda.

El rendimiento del equipo, dirigido por el entrenador uruguayo Jadson Viera, ha dejado algunas impresiones positivas, aunque aún no logra establecer una racha favorable. Actualmente, ocupa el octavo lugar en su grupo con 19 puntos.

Un triunfo de Unión ante Newell’s este domingo podría complicar la situación de Independiente, ya que en la zona hay una estrecha diferencia de solo cinco puntos entre el séptimo y el undécimo puesto.

Por su parte, Defensa y Justicia ha tenido un excelente desempeño en la temporada, bajo la dirección de Julio Vaccari, y se encuentra en el cuarto puesto con 27 puntos, asegurando su lugar en los octavos de final del Clausura. Este será un partido especial para Vaccari, quien enfrentará a su antiguo club por primera vez desde su salida.

En la jornada del lunes, además de este encuentro, se llevarán a cabo otros partidos: Platense recibirá a Central Córdoba a las 19:00, y a las 21:15 se jugarán Argentinos Juniors contra Atlético Tucumán y Independiente Rivadavia frente a Banfield.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Clausura 2026.

Fecha 15.

Defensa y Justicia - Independiente.

Estadio: Norberto Tomaghello.

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy.

VAR: Lucas Novelli.

Hora: 19:00.

TV: TNT Sports Premium.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Gutiérrez; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila, Matías Abaldo. DT: Jadson Viera.

Lectura rápida

¿Cuál es el objetivo de Independiente en este partido?
Buscar una victoria para asegurarse un lugar entre los ocho mejores del grupo A.

¿Cuándo y dónde se jugará el partido?
Este lunes a las 19:00 en el estadio Norberto Tomaghello.

¿Quién es el árbitro del encuentro?
El árbitro designado es Sebastián Martínez Beligoy.

¿Cómo llega Defensa y Justicia al partido?
Con una buena campaña, ocupando el cuarto lugar y asegurando su clasificación a los octavos de final.

¿Qué racha lleva Independiente antes de este partido?
Cuatro partidos sin triunfos, lo que lo hace buscar urgentemente una victoria.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf