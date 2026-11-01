Los puntajes del empate de Belgrano: Franco Vázquez fue la gran figura
El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de los futbolistas de ambos equipos.
01/11/2026 | 20:40Redacción Cadena 3
FOTO: Belgrano empató con Barracas en Alberdi.
Belgrano
Thiago Cardozo: 8
Alcídes Benítez: 5
Leonardo Morales: 5
Lisandro López: 8
Federico Ricca: 5
Santiago Longo: 7
Adrián Sánchez: 6
Franco Vázquez: 8 (Figura)
Lucas Zelarayán: 6
Emiliano Rigoni: 6
Lucas Passerini: 8
Suplentes
Ramiro Hernandes: 6
Barracas Central
Juan Espínola: 7
Elias Pereyra: 5
Nicolás Demartini: 6
Yonattan Rak: 6
Rafael Barrios: 5
Dardo Miloc: 5
Iván Tapia: 5
Gonzalo Maroni: 5
Tomás Porra: 6
Rodrigo Boragín: 5
Facundo Bruera: 5
Suplentes
Estebán Rolón: 6
Enzo Taborda: 6