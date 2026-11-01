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Los puntajes del empate de Belgrano: Franco Vázquez fue la gran figura

El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de los futbolistas de ambos equipos.

01/11/2026 | 20:40Redacción Cadena 3

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Belgrano empató con Barracas en Alberdi.

FOTO: Belgrano empató con Barracas en Alberdi.

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Belgrano

Thiago Cardozo: 8

Alcídes Benítez: 5

Leonardo Morales: 5

Lisandro López: 8

Federico Ricca: 5

Santiago Longo: 7

Adrián Sánchez: 6

Franco Vázquez: 8 (Figura)

Lucas Zelarayán: 6

Emiliano Rigoni: 6

Lucas Passerini: 8

Suplentes

Ramiro Hernandes: 6

Barracas Central

Juan Espínola: 7

Elias Pereyra: 5

Nicolás Demartini: 6

Yonattan Rak: 6

Rafael Barrios: 5

Dardo Miloc: 5

Iván Tapia: 5

Gonzalo Maroni: 5

Tomás Porra: 6

Rodrigo Boragín: 5

Facundo Bruera: 5

Suplentes

Estebán Rolón: 6

Enzo Taborda: 6

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