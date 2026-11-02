La Hache y Yellowrose Polo se unen para brillar en Tortugas y Palermo

FOTO: La Hache y Yellowrose se unen para competir en Tortugas y Palermo.

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) – La Hache Polo Team y Yellowrose Polo Ranch han formalizado una colaboración para participar en el Abierto de Tortugas y en el prestigioso Abierto Argentino de Polo de Palermo, que son considerados dos de los torneos más importantes a nivel internacional.

La nueva alineación cuenta con los jugadores Hilario Ulloa, con un hándicap de 9 goles; Carlos María Ulloa, con 8; Benjamín Panelo, también con 8; y Tomás Panelo, con 9, sumando un total de 34 goles y conformando un equipo con dos pares de hermanos que comparten la misma camiseta.

La Hache se prepara para disputar la final del 86° Abierto de Tortugas frente a La Natividad-La Dolfina y lucirá a Yellowrose Polo Ranch como su principal patrocinador, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Esta unión simboliza una ambición compartida con la vista puesta en el Abierto de Palermo, el torneo más relevante del polo argentino y uno de los eventos más destacados del deporte a nivel global.

Yellowrose Polo Ranch, establecido en 1996 en Punta del Este por Jorge "Corcho" Rodríguez, ha crecido hasta convertirse en un referente en el ámbito del polo internacional.

Desde 2021, esta organización también ha desarrollado actividades en Argentina, organizando eventos que combinan el deporte de alto hándicap con música y solidaridad, además de eventos benéficos que han reunido a destacados polistas y han recaudado fondos para diversas causas sociales.

Por su parte, La Hache se formó hace más de una década en General Rodríguez y comenzó a competir en el máximo nivel del polo argentino en 2022, logrando un notable crecimiento deportivo y organizativo fundamentado en el esfuerzo, la preparación y el compromiso colectivo.

La obtención del Abierto de Tortugas 2024 marcó un hito significativo en su trayectoria y reafirmó sus aspiraciones de ser parte de la elite en la Triple Corona.

La colaboración entre ambas entidades abre un nuevo capítulo que va más allá de lo meramente deportivo, con la fusión de los hermanos Ulloa y Panelo, dos familias con una rica historia en el polo y trayectorias complementarias.

Con esta unión, La Hache y Yellowrose se proponen consolidar un proyecto que integre excelencia deportiva, tradición familiar y compromiso social, buscando fortalecer la proyección del polo argentino en sus competiciones más emblemáticas.