Chavarría fue el goleador de Racing... ¿seguirá en Nueva Italia?

Pablo Andrés Chavarría terminó en la octava posición entre los artilleros de la temporada de la Primera Nacional con 11 tantos.

Es más, Racing de Nueva Italia hizo 32 goles en el año, de los cuales el 34% fueron marcados por el ex delantero de Belgrano, anotando 9 en condición de local y dos de visitante.

El atacante de 38 años de edad, quiere seguir jugando al fútbol pero su contrato en la Academia vence el 31 de diciembre.

Por ahora no hubo conversaciones con la dirigencia sobre su continuidad. El atacante descansará y luego evaluará las posibilidades. En Nueva Italia valoran su aporte, su experiencia y su liderazgo durante una temporada complicada.