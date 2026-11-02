Chavarría fue el goleador de Racing... ¿seguirá en Nueva Italia?
El delantero marcó casi el 35% de los tantos que hizo la Academia en el año.
02/11/2026 | 19:28Redacción Cadena 3
FOTO: Chavarría hizo 11 goles en 2026
Pablo Andrés Chavarría terminó en la octava posición entre los artilleros de la temporada de la Primera Nacional con 11 tantos.
Es más, Racing de Nueva Italia hizo 32 goles en el año, de los cuales el 34% fueron marcados por el ex delantero de Belgrano, anotando 9 en condición de local y dos de visitante.
El atacante de 38 años de edad, quiere seguir jugando al fútbol pero su contrato en la Academia vence el 31 de diciembre.
Por ahora no hubo conversaciones con la dirigencia sobre su continuidad. El atacante descansará y luego evaluará las posibilidades. En Nueva Italia valoran su aporte, su experiencia y su liderazgo durante una temporada complicada.
Lectura rápida
¿Quién es el jugador destacado en el artículo?
El jugador destacado es Pablo Andrés Chavarría.
¿Cuál fue su posición en la tabla de artilleros?
Terminó en la octava posición con 11 tantos.
¿Qué porcentaje de goles de Racing de Nueva Italia fueron anotados por él?
34% de los goles del equipo.
¿Cuándo vence su contrato?
Su contrato vence el 31 de diciembre.
¿Qué valoran en Nueva Italia sobre Chavarría?
Valoran su aporte, experiencia y liderazgo durante la temporada.