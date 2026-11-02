Córdoba fue sede de la entrega del Premio Mundial de Ciencia Albert Einstein 2026
La ceremonia se realizó en el Teatro San Martín. La paleoantropóloga griega, Katerina Harvati, recibió la distinción principal por sus estudios sobre la evolución humana. Varios investigadores locales fueron distinguidos.
02/11/2026 | 22:02Redacción Cadena 3
FOTO: Los científicos reconocidos, en el escenario del Teatro del Libertador San Martín.
-
Audio. Esteban Meszaros, del Consejo Cultural Mundial: “Córdoba tiene una hermosa tradición universitaria”
Amamos Argentina
Se realizó este lunes de la 41ª ceremonia de premiación del Consejo Cultural Mundial (CCM), en la que se entregó el Premio Mundial de Ciencia Albert Einstein 2026, uno de los reconocimientos internacionales más destacados en el ámbito de la investigación científica.
La actividad se desarrolló en el Teatro del Libertador General San Martín, con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) como institución anfitriona, y marcó un hito: por primera vez en más de cuatro décadas, la ceremonia se realizó en Sudamérica. Hasta esta edición, las entregas se habían celebrado exclusivamente en instituciones del hemisferio norte.
“Quiero agradecer especialmente al Consejo Cultural Mundial por haber tomado la importante decisión de salir y traer a Sudamérica esta primera premiación, y, por supuesto, de haber elegido a Córdoba para ello”, expresó el mandatario provincial, Martín Llaryora.
El Premio Mundial de Ciencia Albert Einstein fue otorgado a la paleoantropóloga griega Katerina Harvati, reconocida por sus investigaciones sobre la evolución humana, el origen del Homo Sapiens y las migraciones de nuestros antepasados. Sus trabajos, que incorporan tecnologías tridimensionales para el estudio de fósiles, permitieron ampliar el conocimiento sobre la historia evolutiva de la humanidad.
Durante la ceremonia, el CCM también distinguió a 12 referentes de la comunidad científica y académica de Córdoba, seleccionados a partir de una nómina elaborada por el Foro de Rectores de la provincia.
Esteban Meszaros, director ejecutivo del Consejo Cultural Mundial.
Reconocimiento al talento científico cordobés
Las distinciones locales se entregaron en tres categorías: trayectoria científica, jóvenes investigadores y estudiantes destacados.
Por su trayectoria científica, fueron reconocidos Sandra Díaz, Gabriel Rabinovich, Gustavo Rivas y Guillermo Ordoñez.
En la categoría de jóvenes investigadores, recibieron distinciones Ezequiel Simeoni, María Julia Lamberti, Miguel Sofo Haro y Fidela Azarian Rodríguez.
También fueron destacados los estudiantes María Gracia Archilla, Tiago Herrador, Víctor Rubén Sández y Martina Torres Criscuolo.
Lectura rápida
¿Qué se realizó el lunes? Se llevó a cabo la 41ª ceremonia de premiación del Consejo Cultural Mundial (CCM), donde se otorgó el Premio Mundial de Ciencia Albert Einstein 2026.
¿Quién recibió el premio? La paleoantropóloga griega Katerina Harvati fue galardonada por sus investigaciones sobre la evolución humana.
¿Dónde se llevó a cabo la ceremonia? La ceremonia se desarrolló en el Teatro del Libertador General San Martín en Córdoba.
¿Por qué es significativa esta ceremonia? Es la primera vez en más de cuatro décadas que la ceremonia se realiza en Sudamérica.
¿A quiénes se reconoció en Córdoba? Se distinguió a 12 referentes locales en las categorías de trayectoria científica, jóvenes investigadores y estudiantes destacados.