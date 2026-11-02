Córdoba fue sede de la entrega del Premio Mundial de Ciencia Albert Einstein 2026

FOTO: Los científicos reconocidos, en el escenario del Teatro del Libertador San Martín.

Se realizó este lunes de la 41ª ceremonia de premiación del Consejo Cultural Mundial (CCM), en la que se entregó el Premio Mundial de Ciencia Albert Einstein 2026, uno de los reconocimientos internacionales más destacados en el ámbito de la investigación científica.

La actividad se desarrolló en el Teatro del Libertador General San Martín, con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) como institución anfitriona, y marcó un hito: por primera vez en más de cuatro décadas, la ceremonia se realizó en Sudamérica. Hasta esta edición, las entregas se habían celebrado exclusivamente en instituciones del hemisferio norte.

“Quiero agradecer especialmente al Consejo Cultural Mundial por haber tomado la importante decisión de salir y traer a Sudamérica esta primera premiación, y, por supuesto, de haber elegido a Córdoba para ello”, expresó el mandatario provincial, Martín Llaryora.

El Premio Mundial de Ciencia Albert Einstein fue otorgado a la paleoantropóloga griega Katerina Harvati, reconocida por sus investigaciones sobre la evolución humana, el origen del Homo Sapiens y las migraciones de nuestros antepasados. Sus trabajos, que incorporan tecnologías tridimensionales para el estudio de fósiles, permitieron ampliar el conocimiento sobre la historia evolutiva de la humanidad.

Durante la ceremonia, el CCM también distinguió a 12 referentes de la comunidad científica y académica de Córdoba, seleccionados a partir de una nómina elaborada por el Foro de Rectores de la provincia.

Esteban Meszaros, director ejecutivo del Consejo Cultural Mundial.

Reconocimiento al talento científico cordobés

Las distinciones locales se entregaron en tres categorías: trayectoria científica, jóvenes investigadores y estudiantes destacados.

Por su trayectoria científica, fueron reconocidos Sandra Díaz, Gabriel Rabinovich, Gustavo Rivas y Guillermo Ordoñez.

En la categoría de jóvenes investigadores, recibieron distinciones Ezequiel Simeoni, María Julia Lamberti, Miguel Sofo Haro y Fidela Azarian Rodríguez.

También fueron destacados los estudiantes María Gracia Archilla, Tiago Herrador, Víctor Rubén Sández y Martina Torres Criscuolo.