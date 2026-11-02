El rover Perseverance de la NASA establece un nuevo récord al recorrer 45 kilómetros en Marte

El rover Perseverance de la NASA logró un nuevo hito histórico al recorrer 45.22 kilómetros (28.10 millas) en Marte, estableciendo un récord que ningún otro vehículo ha alcanzado en otro mundo. Este acontecimiento se produjo el 11 de octubre de 2026 (Sol 2006) y fue reconocido oficialmente por Guinness World Records, que entregó una placa conmemorativa al gemelo de ingeniería de Perseverance en la Tierra.

Dos meses antes de este logro, el rover estuvo a solo 200 metros de romper el récord, una distancia que podría haber superado en un solo viaje utilizando su sistema de Navegación Autónoma (AutoNav). Sin embargo, el equipo priorizó la exploración de un área rica en formaciones rocosas antiguas, realizando viajes cortos para estudiar superficies expuestas y llevar a cabo mediciones detalladas. Una vez completadas estas investigaciones científicas, el rover reanudó su recorrido y pronto superó la marca anterior.

"Hace dos meses, (Perseverance) estaba a unos 200 metros de la meta, una distancia fácilmente alcanzable con un solo viaje... Sin embargo, el rover se encontraba en un área científicamente interesante y dedicó tiempo a investigar afloramientos de roca antigua. Cuando finalmente estuvo listo para moverse a un nuevo sitio, superó el récord".

Mejoras en las capacidades de conducción del rover

Para recorrer más de 28 millas en Marte, Perseverance tuvo que superar terrenos difíciles y probar nuevos enfoques de conducción robótica. Sus trayectorias a través de campos de rocas densamente empaquetadas y pendientes pronunciadas proporcionaron a los ingenieros de la NASA experiencia valiosa, mejorando así la capacidad del rover para navegar en paisajes peligrosos.

Los ingenieros llevaron a cabo miles de simulaciones por computadora y ajustaron varios límites operativos. El rover ahora puede tolerar inclinaciones de hasta 24 grados, y el espacio mínimo bajo su panza protectora se redujo a 20 centímetros (aproximadamente 7.9 pulgadas). Además, se implementaron mejoras significativas en el sistema de conducción, como un software de frenado actualizado para evitar colisiones con rocas y límites de corriente eléctrica para los motores de dirección que se duplicaron casi.

El equipo también introdujo "tablas de deslizamiento dinámico" en el software de vuelo, lo que permite al rover anticipar mejor cuánto podrían deslizarse sus ruedas en diferentes superficies. Otra técnica consiste en conducir por pendientes de manera que se mantengan las ruedas bien posicionadas sobre la roca expuesta. Estos cambios permiten que Perseverance maneje terrenos desafiantes más eficazmente mientras continúa explorando Marte.

Navegación sin GPS en Marte

Uno de los avances tecnológicos más significativos del rover es un sistema llamado Global Localization (GBLC), que permite a Perseverance determinar su posición en Marte sin depender de instrucciones desde la Tierra. Este sistema utiliza un potente procesador comercial originalmente instalado en la Estación Base del Helicóptero Ingenuity. Al comparar imágenes capturadas desde la superficie marciana con fotos tomadas desde la órbita, puede calcular la ubicación del rover en coordenadas globales después de completar un trayecto, como si tuviera GPS en un mundo que no lo posee.

Conocer su posición de manera independiente es una ventaja importante, ya que permite a Perseverance cubrir mayores distancias sin necesidad de que personas en la Tierra determinen repetidamente su ubicación, lo que podría hacer que futuras exploraciones sean más rápidas y eficientes.

Sin embargo, este enfoque presentó un desafío de ingeniería. A diferencia del principal ordenador de vuelo del rover, el procesador adicional no estaba diseñado específicamente para soportar las intensas condiciones de radiación en Marte. El planeta tiene una atmósfera delgada y carece de un campo magnético global, lo que deja a la electrónica expuesta a radiaciones que pueden interferir en su funcionamiento.

En particular, la radiación puede causar "transiciones de bits transitorias" que cambian inesperadamente la información almacenada en la memoria de la computadora, interrumpiendo potencialmente el software. Para abordar este problema, los ingenieros desarrollaron protecciones de software que ayudan al procesador a funcionar de manera confiable a pesar del entorno hostil.

La próxima frontera en la exploración autónoma de Marte

La NASA también investiga cómo la inteligencia artificial generativa podría hacer que el rover sea aún más independiente. A medida que las misiones impliquen viajes más largos y operaciones cada vez más complejas, el equipo desea reducir el tiempo y los recursos necesarios para planificar rutas seguras. Esta tecnología podría ayudar a generar planes de conducción para los muchos segmentos individuales de un viaje más largo, proporcionando orientación que el sistema AutoNav de Perseverance puede usar para navegar por el terreno.

Después de recorrer 45 kilómetros (más de 28 millas), Perseverance ya ha proporcionado a los ingenieros una amplia experiencia en la navegación por el paisaje marciano. Estas lecciones están dando forma a nuevas tecnologías que podrían transformar la forma en que los exploradores robóticos operan en mundos distantes. Y el viaje está lejos de haber terminado. A medida que Perseverance continúa ascendiendo por el borde de su cráter marciano, la NASA se prepara para los próximos avances importantes en la exploración autónoma.