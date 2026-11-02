Platense se impone ante Central Córdoba y se aferra a su sueño de playoffs en el Clausura 2026

FOTO: Guido Mainero volvió a ser la cara del gol en Platense.

Buenos Aires, 2 noviembre (NA) – Platense logró su segunda victoria consecutiva al superar por 2 a 0 a Central Córdoba, en el marco de la decimoquinta y penúltima fecha del Torneo Clausura 2026.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, los autores de los goles en el partido celebrado en el estadio Ciudad de Vicente López fueron Guido Mainero y Víctor Cuesta, quienes anotaron a los 13 y 29 minutos del segundo tiempo, respectivamente.

Con este triunfo, el "Calamar" se posiciona en el undécimo lugar de la zona A con 17 puntos, mientras que el equipo dirigido por Sebastián Domínguez acumula 11 partidos sin victorias, quedando en el último puesto del grupo con 10 puntos.

En la próxima jornada, los dirigidos por Martín Palermo visitarán a San Lorenzo, mientras que el "Ferroviario" se medirá ante Lanús. Ambos encuentros aún tienen fecha y hora por confirmar.

El partido comenzó con una llegada del equipo visitante en el primer minuto, cuando Leonardo Sequeira recuperó el balón y asistió a Michael Santos, cuyo disparo fue desviado por el arquero Juan Pablo Cozzani.

A los 18 minutos, Platense respondió con un centro que permitió a Gonzalo Lencina controlar de espaldas al arco y ejecutar un chilena que se fue por encima del travesaño.

En el minuto 35, una asistencia de Franco Zapiola dejó a Lencina frente al gol, pero su tiro fue desviado por el arquero Alan Aguerre, quien tuvo una destacada actuación.

Los goles llegaron en la segunda mitad, comenzando con el primero a los 13 minutos, cuando Nicolás Retamar realizó un contraataque y habilitó a Mainero, quien, a pesar de un remate desviado, logró superar a Aguerre.

En el minuto 29, Bautista Merlini colgó un centro al segundo palo que fue conectado por Víctor Cuesta, quien anotó el segundo gol al colocar el balón contra el poste derecho de un Aguerre inmóvil, sellando el 2-0 final que mantiene vivas las esperanzas del "Calamar" de alcanzar los playoffs del Clausura.