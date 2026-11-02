"Nacho" Fernández tiene cuatro amarillas pero quiere jugar ante Belgrano

Nacho Fernández es el emblema de Gimnasia, el cerebro, organizador, goleador y asistidor, pero de cara al próximo partido, ante Belgrano, el Pata Pereyra tendrá un gran dilema, si arriesgar o no, teniendo en cuenta que acumula cuatro amarillas y en caso de recibir la quinta, se perderá el duelo de octavos de final del Clausura, el jugador afirmó que quiere estar.

Fernández arrastra cuatro amarillas desde el duelo con Atlético Tucumán, por lo que viene jugando al limite desde hace tres encuentros: Huracán, Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto.

Según el reglamento la acumulación de tarjetas amarillas se limpia una vez concluida la etapa regular por lo que no se arrastra a los playoff, pero en caso de haber sanción si se deberá cumplir en los partidos de mata mata, por lo que en caso de llegar a la quinta ante Belgrano no podría jugar los octavos, algo que ya le sucedió al Lobo en el Apertura con Nicolás Barros Schelotto.

Nacho Fernández tras la victoria ante el León del imperio dejó en clara su postura: “Si aguanto con Belgrano se limpian, veremos que decide el cuerpo técnico, pero yo tengo ganas de jugar”.

El entrenador, Pata Pereyra deberá definir durante la semana que hacer con el capitán y la figura albiazul, ya que en caso de arriesgarlo podría perderse el partido definitorio de octavos, pero a su vez los tres puntos ante Belgrano podrían significar quedar más arriba en la tabla anual y mejor posicionado en caso de que se liberan cupos a Libertadores.