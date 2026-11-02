En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Indep. Rivadavia vs. Banfield

Mendoza

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Conrado Vicens

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

"Nacho" Fernández tiene cuatro amarillas pero quiere jugar ante Belgrano

El volante y referente de Gimnasia La Plata hace tres fechas que está al límite la suspensión.

02/11/2026 | 19:46Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Nacho Fernández, la carta de juego del Lobo

FOTO: Nacho Fernández, la carta de juego del Lobo

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Nacho Fernández es el emblema de Gimnasia, el cerebro, organizador, goleador y asistidor, pero de cara al próximo partido, ante Belgrano, el Pata Pereyra tendrá un gran dilema, si arriesgar o no, teniendo en cuenta que acumula cuatro amarillas y en caso de recibir la quinta, se perderá el duelo de octavos de final del Clausura, el jugador afirmó que quiere estar.

Fernández arrastra cuatro amarillas desde el duelo con Atlético Tucumán, por lo que viene jugando al limite desde hace tres encuentros: Huracán, Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto.

Según el reglamento la acumulación de tarjetas amarillas se limpia una vez concluida la etapa regular por lo que no se arrastra a los playoff, pero en caso de haber sanción si se deberá cumplir en los partidos de mata mata, por lo que en caso de llegar a la quinta ante Belgrano no podría jugar los octavos, algo que ya le sucedió al Lobo en el Apertura con Nicolás Barros Schelotto.

Nacho Fernández tras la victoria ante el León del imperio dejó en clara su postura: “Si aguanto con Belgrano se limpian, veremos que decide el cuerpo técnico, pero yo tengo ganas de jugar”.

El entrenador, Pata Pereyra deberá definir durante la semana que hacer con el capitán y la figura albiazul, ya que en caso de arriesgarlo podría perderse el partido definitorio de octavos, pero a su vez los tres puntos ante Belgrano podrían significar quedar más arriba en la tabla anual y mejor posicionado en caso de que se liberan cupos a Libertadores.

Lectura rápida

¿Quién es el emblema de Gimnasia?
El emblema de Gimnasia es Nacho Fernández.

¿Cuál es el dilema del Pata Pereyra?
El dilema es si arriesgar a Nacho Fernández, quien tiene cuatro amarillas, para el partido contra Belgrano.

¿Qué sucede si Fernández recibe la quinta amarilla?
Si recibe la quinta amarilla, se perderá el duelo de octavos de final del Clausura.

¿Cuándo se limpian las tarjetas amarillas?
Las tarjetas amarillas se limpian una vez concluida la etapa regular, no se arrastran a los playoff.

¿Qué impacto tendría el partido contra Belgrano?
Ganar contra Belgrano podría posicionar mejor a Gimnasia en la tabla anual y en la lucha por los cupos a Libertadores.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf