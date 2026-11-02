El estadio que pica en punta para la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez

FOTO: La cancha de Belgrano pica en punta para la final

La final por el título de campeón de la Primera Nacional y que dará el primer ascenso a la Liga Profesional entre Godoy Cruz y Tristán Suárez, se jugará el sábado 14 a las 15.

Hasta ahí llega la confirmación oficial de día y horario, pero resta lo más importante: el estadio.

Córdoba partió desde un primer momento, como la ciudad elegida para tal final y la cancha de Instituto fue la primera que se mencionó. Sin embargo, allí hay una dificultad ya que ese día por la noche el grupo “Tan Biónica” tiene confirmado un show.

Por lo tanto, desde la organización miran a la cancha de Belgrano como la opción más viable. El estadio Julio César Villagra ofrece para el evento, condiciones ideales para el operativo de seguridad y el traslado de ambas hinchadas. Su condición de estadio de Primera División garantiza infraestructura adecuada, buen estado del campo de juego y conectividad vial ágil para recibir las caravanas de hinchas que llegarán tanto desde Mendoza como de la provincia de Buenos Aires.

Aunque en un principio sonaron alternativas como el Mario Alberto Kempes o el Brigadier López de Santa Fe, el Gigante de Alberdi ganó terreno por reunir la capacidad adecuada para un duelo a partido único y ofrecer una distancia que conformaría a las comisiones directivas.

Los detalles a confirmar por la AFA

Con el marco de neutralidad establecido, restan resolverse únicamente las cuestiones administrativas que la casa madre formalizaría en las próximas horas, como el esquema de venta y distribución de populares y plateas para los simpatizantes del Tomba y del Lechero.