Martes de Champions con partidazos: Atlético Madrid-Bayern, Barcelona-Aston Villa y Manchester-Roma
Esos tres encuentros sobresalen en una fuerte jornada donde también jugarán, por ejemplo, Villarreal-PSG y Feyenoord-Inter. Todos esos partidos se juegan desde las 17. También hay otros dos en el primer turno.
03/11/2026 | 09:45Redacción Cadena 3
FOTO: Julián Álvarez, citado en "El Aleti".
FOTO: La Roma de Molina y Dybala visita al Manchester United.
La UEFA Champions League tendrá este martes una jornada cargada de grandes encuentros, con varios cruces entre equipos de primer nivel europeo. Atlético de Madrid-Bayern Múnich, Barcelona-Aston Villa y Manchester United-Roma aparecen entre los principales atractivos de la cuarta fecha de la fase liga.
La actividad comenzará a las 14.45, con dos partidos: Galatasaray recibirá al Stuttgart y Shakhtar Donetsk se medirá con Sporting de Portugal.
Desde las 17 llegará el turno de los siete encuentros restantes. El Atlético de Madrid enfrentará al Bayern Múnich en uno de los duelos más esperados, mientras que Barcelona será local ante Aston Villa.
También sobresalen Manchester United-Roma, Villarreal-París Saint-Germain y Feyenoord-Inter.
La jornada se completará con los cruces entre Bodø/Glimt y Lille, y LASK Linz y Slovan Bratislava.
Todos los partidos de la Champions de este martes
Primer turno – 14.45
Galatasaray vs. Stuttgart. TV: Fox Sports.
Shakhtar Donetsk vs. Sporting CP. TV: ESPN 3.
Segundo turno – 17
Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich. TV: Fox Sports.
Barcelona vs. Aston Villa. TV: ESPN.
Bodø/Glimt vs. Lille. TV: ESPN 4.
Feyenoord vs. Inter. TV: Fox Sports 2.
LASK Linz vs. Slovan Bratislava. TV: Disney+ Premium.
Manchester United vs. Roma. TV: ESPN 2.
Villarreal vs. París Saint-Germain. TV: ESPN 3.
La jornada corresponde a la cuarta fecha de la fase liga de la Champions 2026/27, que continuará este miércoles con nuevos encuentros.
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Lectura rápida
¿Qué se celebra este martes? La UEFA Champions League con varios partidos importantes.
¿Quiénes juegan en los partidos destacados? Atlético de Madrid, Bayern Múnich, Barcelona, Aston Villa, Manchester United y Roma.
¿Cuándo comienza la actividad? A las 14.45 con dos partidos.
¿Dónde se jugarán los partidos? En diferentes estadios de Europa, incluyendo el Galatasaray y el Shakhtar Donetsk.
¿Por qué es importante esta jornada? Es la cuarta fecha de la fase liga de la Champions 2026/27.