La federación española suspendió los partidos de Copa del Rey por la muerte de Jesús de Miguel

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acordó la suspensión total de las competiciones oficiales de la Copa del Rey y la Copa de la Reina programadas para esta semana durante los días martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de noviembre tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, delantero de 30 años del Tenerife.

El trágico desenlace sobrevino a raíz del impacto en el pecho que sufrió el futbolista durante el encuentro de Segunda División disputado este lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante FC Andorra, tras chocar con el arquero visitante Jesús Owono.

El violento lance le provocó una parada cardiorrespiratoria, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Tras ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado neurológico crítico, su deceso fue confirmado durante la jornada del martes.

Ante estos hechos, la Policía Nacional, a través del Grupo de Homicidios de Santa Cruz de Tenerife, ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del impacto y determinar eventuales responsabilidades.

La medida adoptada por el ente federativo que encabeza Rafael Louzán amplía el aplazamiento inicial fijado únicamente para la jornada del martes.

De este modo, quedan pospuestos de forma integral los enfrentamientos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey (entre ellos Anaitasuna-Alavés, Pamplona-Eibar, Portugalete-Real Unión, Amorebieta-Logroñés, Utebo-Sabadell, Reus-Barakaldo, Minera-Cartagena, Puertollano-Albacete, Badajoz-Tenerife, Tarancón-Levante y Alcoyano-Mallorca) y la tercera ronda de la Copa de la Reina (Celta-Espanyol, Levante-Eibar, Fundación Osasuna B-Logroño United, Argual-Madrid CFF, Cacereño-Alavés, Sporting Club-FC Badalona, Europa-Deportivo ABANCA y Samper-Valencia).

Esta interrupción por luto agrava la complejidad del calendario, dado que el torneo ya arrastraba una veintena de encuentros suspendidos la semana anterior por el grave accidente ferroviario de Urda (Toledo), algunos de los cuales se ubicarán en el parón de selecciones.

Paralelamente, la RFEF canceló otros actos oficiales, como la presentación del partido de la selección sub-21 ante Japón en Almendralejo y la presentación de Éder Sarabia como nuevo técnico del Espanyol.

En el ámbito liguero, el FC Andorra —entidad presidida por Gerard Piqué— solicitó formalmente a LaLiga la suspensión del partido del próximo domingo frente al Mallorca en el Nou Estadi d’Encamp debido a la profunda afectación emocional de su plantilla y anunció apoyo psicológico para sus integrantes.

Por su parte, la UEFA confirmó que se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de competiciones europeas de esta semana y, por su parte, la RFEF anunciará próximamente la nueva reprogramación de los torneos.