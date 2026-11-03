FOTO: El juicio a Pity Álvarez avanza: alegatos y testimonios clave a partir del viernes

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- Este viernes se reanuda el juicio contra Cristian "Pity" Álvarez, acusado de asesinar a Cristian Díaz con cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano. En esta etapa, se espera la declaración de la hermana del cantante y el inicio de los alegatos de la querella.

Según fuentes del caso, la audiencia comenzará a las 11:30 en el Tribunal Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires. La hermana de Pity Álvarez será la primera en prestar testimonio, seguido por el abogado Fabián Améndola, quien representa a la familia de la víctima y es socio de Fernando Burlando.

El próximo miércoles 11, será el turno del fiscal federal Sandro Abraldes, mientras que el viernes 13, los defensores del imputado, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, presentarán sus conclusiones.

En su primera declaración el lunes, Pity Álvarez afirmó que se sintió "acorralado por un tipo peligroso" y relató: "Tenía el arma en el bolsillo, creo que ni la saqué. Apunté a su cuerpo. Hubo un fogonazo blanco en mi cabeza. No sé lo que pasó por unos segundos. Después me vi parado al lado de él y todos corriendo".

El cantante también recordó que escuchó a Agustina, una joven que lo acompañaba, gritarle: "¡Lo mataste, lo mataste!"

Álvarez describió cómo salió del lugar, señalando que ambos estaban alterados: "Yo viví por primera vez eso. No pensé, eso no era yo. Me transformé, me transformé, no sé".