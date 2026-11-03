La periodista Bárbara Anderson, entre las 100 mujeres más poderosas de México

La periodista y escritora Bárbara Anderson forma parte del listado de las 100 Mujeres Más Poderosas de México 2026 que publicó Forbes México. El reconocimiento destaca su trayectoria en el periodismo y su activismo por los derechos de las personas con discapacidad.

Según el perfil incluido en la publicación, Anderson “se ha convertido en una de las figuras más relevantes en el periodismo de negocios en México”. Al mismo tiempo, es una activista comprometida con la inclusión. Es autora de los libros Los dos hemisferios de Lucca, (IN)visibles e Inventos que usamos a diario y que rompieron la barrera de la discapacidad.

La lista, que Forbes México elabora desde hace 13 años, reconoce a mujeres mexicanas y extranjeras que destacan en el ámbito público por su contribución en distintas áreas, sin importar la edad. Las categorías consideradas son Negocios, Política, Medios de Comunicación, Activistas sin fines de lucro, Ciencia y Tecnología, Entretenimiento y Deportes.

Anderson es corresponsal en México de Cadena 3 desde 2002. A lo largo de su carrera ha trabajado en medios impresos, digitales, televisión y radio. Fue editora en Grupo Editorial Expansión, dirigió áreas de innovación editorial en Grupo Milenio y condujo programas de negocios.

Rony, Bárbara, Agustina y Bruno, en la presentación del libro en Córdoba.

Su libro Los dos hemisferios de Lucca, en el que narra la experiencia con su hijo que tiene parálisis cerebral y el tratamiento experimental al que se sometió, inspiró una película de Netflix estrenada en 2025. Ese relato personal se convirtió también en una plataforma para visibilizar la discapacidad y promover una sociedad más accesible.