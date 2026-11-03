Confirman que León XIV recorrerá todos los cuadrantes del predio de FAdeA en el papamóvil

FOTO: El pontífice podrá ser visto de cerca cuando ingrese al predio de FAdeA.

En el marco del programa "Amamos Argentina" de Cadena 3, el vocero del Arzobispado de Córdoba y del cardenal Ángel Rossi, el padre Munir Bracco, destacó este marres la enorme expectativa y alegría que se vive en la comunidad ante la inminente llegada del papa León XIV a la provincia.

El sacerdote explicó que la organización comenzó a trabajar en junio pasado a instancias del propio cardenal Rossi, lo que permitió tener prácticamente todo listo a pocos días del evento.

En esta etapa final, sólo restan ajustar detalles de logística e infraestructura que no podían ejecutarse con anterioridad, como la instalación eléctrica, el montaje de pantallas y las pruebas de sonido en lugares clave como el predio de FAdeA, la Catedral y la sede arzobispal.

El vocero puso de relieve el masivo movimiento de fieles que ya se registra hacia la capital provincial, con contingentes confirmados de 900 personas desde Salta, más de 1.000 desde Jujuy y delegaciones de Catamarca y Rosario, lo que ha generado una alta demanda de alojamiento hotelero.

Bracco reflexionó sobre el sentido espiritual de la peregrinación, asociándolo a la figura de San José Gabriel Brochero, y resaltó el entusiasmo de familias y grupos parroquiales de jóvenes que se organizan en colectivos y caminatas con guitarras, pancartas y banderas para formar parte de la jornada.

En cuanto a la organización operativa del acto central en el predio de FAdeA, el representante eclesiástico detalló que los accesos se abrirán a las 18 para garantizar un ingreso fluido y sereno.

El lugar contará con una cobertura integral que incluye puestos sanitarios, de hidratación, seguridad, bomberos, paramédicos y transmisión de medios.

Además, confirmó que León XIV realizará un recorrido en el papamóvil por los distintos sectores de la masa de fieles antes de la misa y que los sacerdotes y diáconos acreditados contarán con una zona asignada cerca del altar, a la que podrán ingresar desde las 6.

Asimismo, el sacerdote instó a la sociedad a no abrumarse por cuestiones organizativas ni perderse en polémicas menores, como el estacionamiento o las distancias a recorrer a pie.

Bracco remarcó el valioso esfuerzo físico que realiza el pontífice para viajar y subrayó que Córdoba es la única provincia del interior que pisará durante su estadía en el país.

Al recordar el impacto imborrable de la histórica visita de San Juan Pablo II hace 40 años, definió al Santo Padre como el principal pregonero de la paz a nivel universal y animó a las familias a concurrir juntas para atesorar un recuerdo imborrable.

Finalmente, el padre Bracco enfatizó que el encuentro no sólo está pensado para el mundo católico, sino para todos los argentinos, creyentes y no creyentes, como un espacio de fraternidad y amistad social.

Aseguró que la llegada del Papa representará una verdadera "bocanada de aire fresco" en medio de las dificultades cotidianas y concluyó que su palabra vendrá a renovar la fe y a dejar un duradero mensaje de esperanza e impulso para toda la comunidad.

Entrevista de "Amamos Argentina".