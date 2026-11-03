Bolivia inicia investigación preliminar contra Evo Morales y su ex vicepresidente García Linera

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anunció el inicio de la etapa preliminar de una investigación que podría llevar a un juicio de responsabilidades contra el ex presidente Evo Morales (2006-2019) y el ex vicepresidente Álvaro García Linera, en el marco del caso conocido como "hotel Las Américas".

La decisión tomada por la Sala Penal del máximo tribunal otorga un plazo de 30 días hábiles a la Fiscalía General del Estado para determinar si hay suficientes elementos que sustenten la acusación por los eventos ocurridos en abril de 2009. En ese momento, un operativo policial en un hotel de Santa Cruz de la Sierra resultó en la muerte de tres ciudadanos extranjeros y la detención de otros dos.

El presidente de la Sala Penal del TSJ, Carlos Ortega, comunicó a los medios que el plazo de 30 días ya ha comenzado a contar y que la responsabilidad de dirigir las investigaciones recae exclusivamente en el Ministerio Público, que deberá emitir una resolución al final de esta fase.

Ortega también confirmó que la Fiscalía General ya fue notificada sobre la resolución judicial, al igual que los representantes que presentaron la acusación. Además, la Sala Penal ha solicitado que los tribunales departamentales de justicia de Cochabamba y Chuquisaca se encarguen de realizar las notificaciones personales a Morales y García Linera en sus respectivos domicilios.

La causa se inició el 9 de octubre, cuando la coalición opositora Libre presentó ante la Fiscalía General una proposición acusatoria contra los ex mandatarios por los hechos ocurridos en el hotel Las Américas, donde las autoridades justificaron el operativo policial como una acción contra un presunto grupo irregular armado.

La denuncia imputa a Morales y García Linera posibles responsabilidades en delitos como asesinato, vejaciones, torturas y privación de libertad, en relación con la intervención policial. Durante el operativo, perdieron la vida el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores, el irlandés Michael Dwyer y el rumano-húngaro Árpád Magyarosi, mientras que otras dos personas fueron detenidas.

Las autoridades sostuvieron que los fallecidos formaban parte de un presunto grupo armado que intentaba desestabilizar al Gobierno de Morales. Es importante destacar que, por su condición de ex mandatarios, un eventual juicio por hechos supuestamente cometidos durante su gestión requeriría la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante una votación de dos tercios.