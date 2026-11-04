La cancha de la final de la Primera Nacional entre Belgrano, Rosario y San Luis
Este jueves la AFA definiría el día, la hora y el escenario del partido entre Godoy Cruz y Tristán Suárez, por el primer asenso a la Liga Profesional.
04/11/2026 | 15:15Redacción Cadena 3
FOTO: Alberdi pica en punta pero no es seguro
Finalmente este jueves se conocerá el escenario y el horario de la final de la Primera Nacional entre Godoy Cruz de Mendoza y Tristán Suárez, por un lugar en la Liga Profesional 2027.
Asimismo se conocerán también días y horarios del reducido por el segundo ascenso.
El estadio de Belgrano es la primera opción de la organización, cuyo día sería el sábado 14 entre las 15 y las 17 horas.
Pero los dirigentes celestes no estarían convencidos ya que ese escenario tendría la final por el primer ascenso y el partido de la Supercopa Argentina el jueves 12 entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza.
Es que si Belgrano le gana este jueves a Gimnasia en La Plata, por la última fecha del Clausura, tiene chances de clasificar cuarto en las posiciones y jugar como local el primer choque de los playoffs. Es decir, es muy difícil que el Gigante de Alberdi tenga tres partidos separados de siete días o dos separados por apenas tres días.
Como la cancha de Instituto no se puede utilizar por el recital de Tan Biónica y el Mario Kempes tiene al martes siguiente a la Selección Argentina, el estadio de Belgrano pica en punta.
Pero atendiendo la situación desglosada, aparecen alternativas como Rosario, San Luis y hasta San Nicolás.
Lectura rápida
1. ¿Qué se conocerá este jueves?
Se conocerá el escenario y el horario de la final de la Primera Nacional entre Godoy Cruz de Mendoza y Tristán Suárez.
2. ¿Cuál es la primera opción para la final?
La primera opción es el estadio de Belgrano, programado para el sábado 14 entre las 15 y las 17 horas.
3. ¿Por qué los dirigentes de Belgrano no están convencidos?
No están convencidos porque el estadio de Belgrano albergará otros partidos importantes, como la final por el primer ascenso y la Supercopa Argentina.
4. ¿Qué condiciones debe cumplir Belgrano para clasificar?
Belgrano debe ganar este jueves a Gimnasia en La Plata para tener chances de clasificar cuarto en las posiciones.
5. ¿Qué alternativas se consideran para el escenario?
Se consideran alternativas como Rosario, San Luis y San Nicolás debido a la situación del estadio de Belgrano y otros compromisos.