La cancha de la final de la Primera Nacional entre Belgrano, Rosario y San Luis

FOTO: Alberdi pica en punta pero no es seguro

Finalmente este jueves se conocerá el escenario y el horario de la final de la Primera Nacional entre Godoy Cruz de Mendoza y Tristán Suárez, por un lugar en la Liga Profesional 2027.

Asimismo se conocerán también días y horarios del reducido por el segundo ascenso.

El estadio de Belgrano es la primera opción de la organización, cuyo día sería el sábado 14 entre las 15 y las 17 horas.

Pero los dirigentes celestes no estarían convencidos ya que ese escenario tendría la final por el primer ascenso y el partido de la Supercopa Argentina el jueves 12 entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Es que si Belgrano le gana este jueves a Gimnasia en La Plata, por la última fecha del Clausura, tiene chances de clasificar cuarto en las posiciones y jugar como local el primer choque de los playoffs. Es decir, es muy difícil que el Gigante de Alberdi tenga tres partidos separados de siete días o dos separados por apenas tres días.

Como la cancha de Instituto no se puede utilizar por el recital de Tan Biónica y el Mario Kempes tiene al martes siguiente a la Selección Argentina, el estadio de Belgrano pica en punta.

Pero atendiendo la situación desglosada, aparecen alternativas como Rosario, San Luis y hasta San Nicolás.