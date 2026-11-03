FOTO: Sorpresa en la Fórmula 1: Cadillac podría ponerse a la venta por una cifra millonaria

Una noticia inesperada sacudió al mundo de la Fórmula 1: Cadillac podría cambiar de propietarios apenas en su primera temporada en la categoría. Según publicó el medio especializado en negocios deportivos Sportico, el empresario estadounidense Mark Walter habría puesto a la venta la escudería por una cifra no inferior a los 3.000 millones de dólares.

El informe, que cita a tres personas familiarizadas con el proceso, sostiene que al menos siete potenciales compradores manifestaron interés en adquirir el equipo. Walter controla la estructura a través de TWG Global, el grupo que reúne sus inversiones en automovilismo, entre ellas proyectos en Fórmula 1, IndyCar y NASCAR.

La eventual operación abre interrogantes sobre el futuro de la participación de General Motors, socio de Cadillac en el proyecto. Por el momento, no trascendió qué porcentaje del equipo podría ponerse a la venta ni cómo está distribuida la propiedad entre las compañías.

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Un cambio de postura de TWG Global

La información representa un giro respecto de la posición que la empresa había expresado públicamente meses atrás. En agosto, luego de que circularan versiones sobre una posible venta de algunos de los activos deportivos de Walter, un portavoz de TWG Global negó que estuvieran evaluando desprenderse de la escudería.

El 26 de agosto, la compañía había sido categórica en un comunicado: “TWG no está considerando vender su participación en el equipo Cadillac de Fórmula 1 ni en ninguna otra parte de TWG Motorsports”.

Sin embargo, según Sportico, TWG no respondió de inmediato a una consulta sobre el posible proceso de venta. General Motors, por su parte, declinó hacer comentarios sobre la información, de acuerdo con el medio estadounidense IndyStar.

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La reorganización de las inversiones deportivas de Mark Walter

La posible venta de Cadillac se conoce en medio de una reestructuración de la cartera de inversiones deportivas de Walter, uno de los empresarios más importantes del sector.

El estadounidense acordó desprenderse de su participación mayoritaria en Los Angeles Lakers por 12.500 millones de dólares. La operación, que involucra a un grupo liderado por Joshua Kushner y Bob Iger, marcó un récord para una franquicia deportiva.

Además, Walter vendió su participación del 13% en Chelsea al accionista mayoritario Clearlake Capital. Según informó Bloomberg, también busca vender Los Angeles Sparks, equipo de la WNBA, por unos 700 millones de dólares.

En contraste, el empresario descartó desprenderse de Los Angeles Dodgers, franquicia de las Grandes Ligas de béisbol. “Vamos a mantener al equipo pase lo que pase”, afirmó la semana pasada, según publicó California Post.

Las investigaciones que rodean al grupo empresario

El posible movimiento sobre Cadillac también aparece en un contexto de cuestionamientos a operaciones vinculadas con compañías de seguros controladas por Walter a través de Guggenheim Partners, firma de la que es cofundador y director ejecutivo.

De acuerdo con Sportico, dos investigaciones federales analizan transacciones entre partes relacionadas que no habrían sido reveladas. Hasta el momento no se presentaron cargos.

TWG Global niega cualquier fraude y, según el medio especializado The Race, las investigaciones no involucran directamente a la escudería Cadillac de Fórmula 1.

Durante el Gran Premio de los Países Bajos, Marcin Budkowski, director del equipo, fue consultado sobre si había solicitado garantías ante esas investigaciones. “No hay ninguna influencia al respecto”, respondió, según publicó Crash.net.

Cadillac, una escudería que todavía no sumó puntos

Cadillac ingresó a la Fórmula 1 en 2026 como la undécima escudería de la parrilla, en la primera temporada con esa cantidad de equipos desde 2016. Para concretar su llegada, TWG y General Motors pagaron una compensación de 450 millones de dólares por la incorporación y destinaron al menos otros 1.000 millones al desarrollo del proyecto.

Sin embargo, el comienzo deportivo está lejos de ser el esperado. El equipo todavía no consiguió puntos en el campeonato de constructores y, según fuentes citadas por Sportico, proyecta pérdidas cercanas a los 400 millones de dólares durante este año, principalmente por los costos iniciales y porque su negocio comercial todavía está en desarrollo.

En el Gran Premio de México, la escudería volvió a tener dificultades. Valtteri Bottas abandonó en la vuelta 44 por un problema en la suspensión delantera izquierda durante una frenada. Su compañero, Sergio “Checo” Pérez, terminó inicialmente en el puesto 17 y luego avanzó al 16.

Checo Pérez seguirá en Cadillac hasta 2029

En medio de las versiones sobre una posible venta, Cadillac también confirmó la continuidad de uno de sus principales pilotos. Pérez acordó una extensión de contrato que garantiza su permanencia en el equipo, al menos, hasta 2029.

El anuncio se realizó el 28 de octubre, durante la semana del Gran Premio de la Ciudad de México. El mexicano regresó a la Fórmula 1 en 2026, después de un año fuera de la categoría, para encabezar el proyecto junto con Bottas.

La posible venta de la escudería, por lo tanto, podría modificar el escenario empresarial de un equipo que todavía busca consolidarse en la máxima categoría del automovilismo.

Cuánto valen los equipos de Fórmula 1

La cifra que habría fijado Walter para Cadillac se ubica en un mercado que experimentó una fuerte revalorización en los últimos años.

Según una estimación de Sportico, el valor promedio de las diez escuderías que integraban la parrilla en la medición del año pasado alcanzaba los 3.420 millones de dólares. Esa cifra representaba un crecimiento del 48% respecto del cálculo anterior y más del doble del promedio registrado en 2023, cuando se ubicaba en 1.610 millones.