Fórmula 1: Todos los récords de Antonelli, el gran ganador en el GP de la Ciudad de México

FOTO: La consagración de Kimi desató un festejo imparable en el 'Hermanos Rodríguez'

El Gran Premio de la Ciudad de México no podía ser otra cosa que el mejor escenario posible para premiar al nuevo Campeón Mundial de Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli que, alzado en andas por los dos más grandes pilotos de la grilla -Lewis Hamilton 2° y Max Verstappen 1°, en el GP-, celebró su consagración aplaudido por todo el estadio del 'Foro Sol' y entró en los libros como el campeón más joven de la historia de la máxima categoría.

La ovación para Kimi llegaba de parte de los 405.363 espectadores que poblaron el circuito durante el fin de semana, marcando otro nuevo récord para el Grand Prix mexicano.

Vuelta 58/71 , solo a 13 del final, con Kimi y su Mercedes W17 transitando por el Foro Sol que lo ovacionará como nuevo campeón del mundo

Y, hablando de récords, como del gesto de Verstappen y Hamilton de agasajar con enorme afecto la conquista del juvenil italiano -como lo hizo su compañero George Russell y el resto de los pilotos-, nuestro balance de hoy no tendrá el habitual contraste "ganadores/perdedores" y se dedicará a repasar cada una de las marcas que Antonelli ha batido en su camino hacia su primer título histórico de F1.

El gran ganador en el Gran Premio Ciudad de México de Fórmula 1

Ganador: Andrea Kimi Antonelli -Mercedes AMG F1 Team, P3-

Ha sido una temporada de récords para Kimi Antonelli, quien ha reescrito varios capítulos de la historia de la F1 en su camino hacia su primer Campeonato Mundial. La joven apuesta de Toto Wolff y de 'la Estrella' ha hecho historia al convertirse en el Campeón Mundial más joven de la F1. El italiano se alzó con su primer título en tan solo su segunda temporada, pero ese no es el único récord que ha batido en su camino hacia la corona.

Compartimos con Uds. una recopilación de las hazañas históricas logradas por Antonelli a lo largo de su impresionante campaña de 2026 realizada por F1.com.

Andrea Kimi, Campeón Mundial de Pilotos de F1 2026 y 3° clasificado, es levantado en andas en el Foro Sol por Max Verstappen (1°) y Lewis Hamilton (2°)

El más joven en Pole Position

Tras dos carreras del campeonato, Antonelli consiguió la pole position por primera vez en el Gran Premio de China. Si bien ya había conseguido la pole position en la Sprint Qualifying durante la visita de la F1 a Miami en 2025, esta fue su primera pole en un Gran Premio.

De esta forma, el piloto de Mercedes se convirtió en el piloto más joven en lograr la pole position en la historia de la Fórmula 1, con 19 años, seis meses y 18 días, superando con creces al anterior poseedor del récord, Sebastian Vettel, quien tenía 21 años cuando consiguió su primera pole position en el Gran Premio de Italia de 2008.

SHANGHÁI, CHINA - 14 DE MARZO: Andrea Kimi Antonelli, de Italia y Mercedes AMG, logró la pole position. Antonelli consiguió su primera pole position en China, que luego transformó en su primera victoria.

El ganador más joven desde la pole position

George Russell había triunfado en la Sprint horas antes de que su compañero de equipo lograra esa histórica pole position en Shanghái, pero era el turno de Antonelli de subir al podio, como el domingo.

El entonces adolescente ofreció una actuación impecable, convirtiendo su primera posición en la parrilla en su primera victoria, convirtiéndose así en el piloto más joven en ganar desde la pole. Max Verstappen sigue ostentando el récord del ganador más joven de la historia de la Fórmula 1; el neerlandés saboreó su primera victoria a los 18 años.

El abrazo más esperado, con su mentor, Toto Wolff, el jefe máximo de Mercedes F1 que lo promocionó desde el karting al Campeonato Mundial

El piloto más joven en liderar el campeonato

Tan solo dos semanas después de ese éxito en China, la impresionante racha de Antonelli continuó con su segunda victoria en el Gran Premio de Japón, una hazaña que también lo catapultó a la cima de la clasificación de pilotos.

Esto también le permitió romper otro récord al convertirse en el líder más joven del Campeonato Mundial con tan solo 19 años, siete meses y cuatro días, superando la marca que ostentaba Lewis Hamilton cuando lideró la tabla con 22 años en 2007.

SUZUKA, JAPÓN - 29 DE MARZO: Ganador de la carrera, Andrea Kimi Antonelli, de Italia y Mercedes AMG Petronas F1. Antonelli se colocó líder del campeonato con su victoria en Japón.

Primer piloto en ganar desde las tres primeras poles

Tras convertir la pole en victoria tanto en China como en Japón, la racha se extendió a tres triunfos consecutivos gracias a otra gran actuación de Antonelli en la cuarta ronda en Miami.

Además de consolidar su ventaja en el campeonato, este último logro convirtió a Antonelli en el único piloto en la historia en ganar desde sus tres primeras poles.

Ganador más joven del Gran Premio de Mónaco

Antonelli consiguió cinco victorias consecutivas en las primeras etapas de la temporada, sumando dos triunfos consecutivos más tras su éxito en Miami.

Quizás lo más destacable sea que la quinta de estas victorias se produjo en el Gran Premio de Mónaco. El italiano mantuvo la compostura en las estrechas y sinuosas calles de Montecarlo para volver a subir a lo más alto del podio, convirtiéndose así en el ganador más joven de la historia de esta prestigiosa prueba.

Kimi aprieta los puños y se incorpora sobre el cockpit del W17, el campeonato mundial ya no es un sueño

El piloto más joven en lograr un Grand Slam

Un Grand Slam —que se consigue cuando un piloto sale desde la pole position, marca la vuelta rápida, lidera la carrera de principio a fin y logra la victoria en un mismo fin de semana— es una hazaña legendaria en la Fórmula 1. Hasta la fecha, solo 29 pilotos en la larga historia de este deporte lo han conseguido.

Antonelli se unió a esa lista en Mónaco, convirtiéndose en el piloto más joven en obtener este galardón.

Primer italiano en ganar en casa en 60 años

El Gran Premio de Italia marcó la séptima victoria de Antonelli en la temporada y quizás uno de sus momentos más memorables hasta la fecha. El piloto de Mercedes ascendió desde la última posición de la parrilla hasta lo más alto del podio ante su público local.

Y por si fuera poco, el evento fue aún más dulce para el piloto de Bolonia, ya que se convirtió en el primer italiano en triunfar en su carrera de casa desde Ludovico Scarfiotti en 1966.

MONZA, ITALIA - 6 DE SEPTIEMBRE: Ganador de la carrera, Andrea Kimi Antonelli, de Italia y Mercedes AMG Petronas. Antonelli remontó posiciones para conseguir una inolvidable victoria en casa en Monza

Primer italiano en ganar el Campeonato del Mundo en 73 años

Tras esa memorable victoria en Monza, Antonelli ha dado a Italia aún más motivos para celebrar al poner fin a la espera de 73 años del país por un nuevo Campeón del Mundo.

El joven es solo el tercer italiano en lograrlo La corona; Giuseppe 'Nino' ??Farina fue el primer campeón de la F1 en 1950, antes de que Alberto Ascari se alzara con títulos consecutivos en 1952 y 1953.

Su ingeniero de pista, Peter Bonington -ex Hamilton- fue el primero en saludarle

Campeón Mundial más joven

Como se mencionó anteriormente, una de las estadísticas más comentadas que Antonelli ha logrado es la de convertirse en el Campeón Mundial más joven de la historia de la Fórmula 1.

El récord lo ostentaba anteriormente Sebastian Vettel, quien tenía 23 años, cuatro meses y once días cuando conquistó su primer título con Red Bull en 2010.

El primer 'millenial' campeón de F1, flanqueado por su mamá, Veronica, su hermana, 'Maggie' y su padre, Marco que le puso el nombre de Raikkonen y le inyectó su pasión por las carreras de autos

Primer piloto nacido en la década de 2000 en convertirse en campeón mundial

En las últimas cinco temporadas, un piloto nacido en la década de 1990 ha ganado el Campeonato Mundial: Max Verstappen (el primero de esa década en lograrlo en 2021) y Lando Norris.

Sin embargo, Antonelli es el primer campeón nacido en la década de 2000: en 2006, para ser exactos, el mismo año en que su compatriota Fernando Alonso se alzó con el título por segunda vez.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com