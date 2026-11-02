Héctor Baldassi cuestionó el arbitraje del superclásico: “Ramírez perdió credibilidad y autoridad”

El polémico arbitraje de Nicolás Ramírez en el superclásico entre Boca y River sigue generando repercusiones. Héctor Baldassi, exárbitro internacional, analizó su actuación en diálogo con Cadena 3 y fue crítico con la conducción del encuentro: consideró que perdió credibilidad, no logró imponer autoridad y acumuló decisiones que afectaron su desempeño.

“La profesión de árbitro me dio todo. Creo que no tuvo una destacada actuación: no tuvo credibilidad, perdió el control y fue una mala conducción”, sostuvo Baldassi.

El exjuez también cuestionó los criterios que se tienen en cuenta al momento de designar a los árbitros para partidos de semejante exigencia. “Cuando designás a un árbitro para conformar a Boca, a River o a la opinión pública, no puede ser designado de esa manera, sino por su personalidad, preparación, por su momento y por la actitud de conducir un partido de semejante exigencia”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la evaluación no debe limitarse a las decisiones que toma el árbitro durante el encuentro, sino que también debe contemplar la responsabilidad de quienes lo designan.

La jugada de Martínez Quarta y la pérdida de autoridad

Para Baldassi, uno de los momentos determinantes del partido fue la infracción de Lucas Martínez Quarta sobre Miguel Merentiel, que derivó en la intervención del VAR y la posterior expulsión del defensor de River.

“El árbitro empieza tomando una decisión errónea cuando hay una infracción clara de Martínez Quarta sobre Merentiel y, al no tomar la decisión, el VAR entra por la posible tarjeta roja, lo llama y empezó a perder ahí esa credibilidad y autoridad en el campo de juego”, analizó.

De todos modos, aclaró que considera correcta la expulsión. A su entender, el problema estuvo en lo que ocurrió después: “Para mí la decisión de la roja es correcta, pero en vez de empoderarse o potenciarse le faltó la capacidad para llevar adelante el partido. Quedó con una debilidad ahí”.

También se refirió a la jugada protagonizada por Gonzalo Montiel y consideró que el contexto pudo haber influido en la decisión arbitral. “A lo mejor venía cargado y observó el reclamo anterior, que fue muy efusivo, y a lo mejor lo tomó como una determinación por la vehemencia con la que Montiel se tira. A lo mejor con una amarilla podría haber tomado la decisión”, señaló.

Para el exárbitro, las jugadas no deben analizarse únicamente por su similitud, sino también por el contexto y la temperatura del partido. En ese sentido, cuestionó que Ramírez no haya conseguido establecer límites claros.

“El límite lo tenés que poner vos”

Baldassi también opinó sobre el episodio en el que Leandro Paredes habría llamado “cagón” al árbitro. Para el exjuez, la autoridad debe sostenerse desde el propio árbitro y no depender del comportamiento de los futbolistas.

“El límite lo tenés que poner vos. Me tocó dirigir a Bermúdez, Serna, Trotta, Yepes, y los límites los ponés vos”, recordó.

Y agregó: “Lo que nunca tenés que dejar es el compromiso con las reglas de juego, el criterio para aplicarlas y el coraje para tomar decisiones. Debe tener compromiso, criterio y coraje, pero somos seres humanos y cada uno es distinto”.

Finalmente, Baldassi insistió en que la actuación de Ramírez no quedó condicionada por un único error, sino por una sucesión de decisiones y dificultades para conducir el encuentro.

“Un árbitro toma 500 decisiones por partido y a lo mejor una sola resta lo que fue el resto. Yo siempre hablo de los 90 minutos. El árbitro no perdió la credibilidad por un error puntual, sino por una acumulación de decisiones”, concluyó.

Además, consideró que el superclásico tendrá un peso especial en la carrera del juez: “El árbitro no tuvo buena planificación del partido y eso lo pone en el centro de la atención. Este Boca-River le quedará marcado a Ramírez en su historia arbitral”.

Entrevista de Rodolfo Barili y Diego Borinsky